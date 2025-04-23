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靚太安樂窩｜HIZERO F300潔地機顛覆地板清潔體驗　機身細小輕巧適合香港窩居

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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靚太安樂窩
靚太安樂窩｜HIZERO F300潔地機顛覆地板清潔體驗　機身細小輕巧適合香港窩居

以為使用傳統清潔工具拖地後，家裡的地板就已經足夠乾淨？這便錯了！實際上只要用紙巾輕輕擦拭地板，就會發現許多肉眼看不見的灰塵和垃圾依然存在。地板可以說是家的「皮膚」，要讓地板真正潔淨，是時候改變清潔方式，今集《靚太安樂窩》就為大家介紹一部潔地神器！

HIZERO F300潔地機絕對符合「小身材，大潔淨」！

靚太安樂窩｜HIZERO F300潔地機小身材大潔淨

HIZERO今年隆重推出全新產品—「輕量級」F300潔地機，產品不僅設計精巧，更能徹底清潔地板，讓地板光亮如新，絕對符合「小身材，大潔淨」。在確保地板能被清潔得真乾淨基礎上，HIZERO將拖頭尺寸進行縮小，比之前的型號縮小5cm，運作時更靈活，讓用戶在推拉機器時更加輕巧方便。F300亦是所有型號中重量最輕的產品，整機重量僅為3.5kg，滿足了一眾消費者追求小型化、輕便化的需求。

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    HIZERO F300潔地機是一款專為現代家庭設計的輕巧便捷地板清潔工具，完美適應狹窄空間存放需求。其獨特的 UltimateClean™黏附清潔技術，搭配多功能高聚合物清潔滾筒和即時自我清潔功能，實時每秒一直在用淨水拖地，比其他傳統清潔工具(掃把、地拖、抹布)清潔得更乾淨；清潔滾筒能高效處理污水、掃入固體垃圾，並清理灰塵毛髮，確保地板時刻乾淨如新。

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    靚太安樂窩｜多功能高聚合物清潔滾筒

    F300配備的多功能高聚合物清潔滾筒具有極強的吸水性，吸水率超過4.5倍。清潔過程中，液體垃圾被快速吸乾，鎖水能力強，地板乾爽潔淨。此外，滾筒表面光滑細緻，不會殘留污垢，比傳統絨布/ 纖維布滾筒更易清潔，且不會刮傷地板

    靚太安樂窩｜國際專利黏附清潔技術 拖地超乾淨

    與傳統潔地機依賴吸塵技術不同 ，HIZERO採用獨創的UltimateClean™黏附清潔技術，配備多功能高聚合物清潔滾筒和實時自我清潔技術，1分鐘內100次淨水沖洗，無需手洗、烘乾或除臭。清潔時，滾筒將污水排入污水箱並掃入固體垃圾入垃圾盒，同時，毛刷滾筒負責清理依附著滾筒上的灰塵和毛髮，確保滾筒時刻乾淨，避免傳統洗地機「髒拖頭拖全屋」問題！

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    靚太安樂窩｜液體、固體垃圾及頭髮自動三分離

    潔地機特別設計了垃圾獨立儲存的功能，在清潔過程中，能夠徹底分離固體、液體和毛髮垃圾，使垃圾分區域獨立存儲，避免了傳統洗地機中常見的乾濕垃圾混合發臭或堵塞問題，同時減少了毛髮纏繞，保證了清潔同時不產生異味。

    靚太安樂窩｜超長續航：可清潔近3,000呎大戶型

    不靠吸力，F300的功率極低，僅需25W，能節省電量。憑藉低功率設計，它無需大容量電池即可在任何檔位下實現超過60分鐘的使用時間，大約等於可清潔近3,000 呎地方。這種設計不但能延長電池壽命，更能減少電池衰減，避免了電池折舊和報廢問題。

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