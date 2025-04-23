「走塑」一周年｜首階段成效令人鼓舞　環保署：第二階段須按實際情況考慮

首階段「走塑」實施已達一年，環保署助理署長黃智華今早（23日）在電台節目表示，實施有關措施以來，截至4月中，僅122宗個案，其中21間食肆在警告後仍有違規情況，遭發出定額罰款通知，形容首階段成效令人鼓舞。至於第二階段管制，將涵蓋更多產品，包括餐飲業外賣使用的食物容器及蓋等。

對於有餐飲業界反映由於外賣餐具需要盛載湯品、食物液體等，須考慮安全性及密封程度，黃智華指，當局正與業界及不同替代品的生產商保持溝通，了解成熟度、普及性及可負擔性，並會按實際情況考慮。

黃智華又表示，環保署過去兩個月聽取餐飲業界對第二階段管制的意見，預計於今年中，與大型餐飲連鎖餐廳進行非塑膠替代品的場景實驗。被問到會否因應餐飲市道，以考慮是否推行第二階段管制，黃智華回應指，目前非塑膠替代品的價格已持續下降，相信業界可以接受。

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綠惜地球助理環境事務經理陳永傑在同一節目表示，首階段「走塑」的成效值得支持，又認為下一步要做得更好，建議有關方面推行可重用餐具借還服務，或利用按金制提供餐具，或對自攜餐具的食客提供優惠等，從消費者行為上出發，達到「走塑」風潮。他又相信第二階段的實施條件比以往更充分，只要非塑膠替代品的價格有所下降，推行下一階段「走塑」指日可待。

他又提到，綠惜地球的調查顯示，超過70間零售商、大型網店及網購平台等，仍有出售「氧化式可分解塑膠」產品。該產品以環保為召徠，但實際只是將產品分解成微塑膠，形容只是「漂綠」的手段，環保署已在去年禁止銷售。

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