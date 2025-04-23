胃癌｜30歲新手媽媽為湊B連續5個月無法安睡　嘔血痾黑便驚揭患末期胃癌

【新手媽媽／捱夜／胃癌／症狀】不少產婦都因照顧孩子而長期休息不足。內地一名30歲新手媽媽為照顧孩子，長達5個月無法安睡，之後出現吐血、黑便的症狀，求醫後發現患上末期胃癌。

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綜合內地媒體報道，來自杭州的30歲年輕媽媽小雅（化名）是一名全職家庭主婦，為了照顧新生的孩子，她自產後5個月來幾乎沒有試過一覺睡到天亮，也沒有休息時間，長期處於高壓、疲憊和作息紊亂的狀態。

日前，她因為連續3天出現吐血及黑便的症狀而決定前往浙江省中醫院消化內科門診求醫，但當時的她仍未意識到事情的嚴重性，只認為身體不適是「帶娃太累」所造成。

醫生為小雅檢查後，赫然發現她的腫瘤標誌物「全綫升高」，並在胃內發現一處約5cm×6cm的巨大潰瘍。而進一步的病理檢查顯示，該潰瘍內含有「印戒細胞」，是一種惡性程度極高的腫瘤成分。隨後，小雅接受了全身的正電子電腦掃描（PET-CT Scan），結果顯示為末期胃印戒細胞癌，且已出現多處轉移。

據報，胃印戒細胞癌又被稱為「胃癌之王」，其癌細胞胞質內含有大量粘液，將細胞核擠向一側，外形與戒指相似，因此得名。這種癌症多發於中青年，尤其是中青年的女性。浙江省中醫院消化內科教授呂賓表示，印戒細胞癌不僅發生在胃腸道，也可能出現在乳腺、膀胱、前列腺、胰臟等多個部位，其中胃印戒細胞癌較為常見。

他又指出，胃印戒細胞癌早期通常沒有特徵性症狀，部分患者可能出現上腹部飽脹不適、噯氣等非特異性症狀；隨著病情進展，才會出現上腹痛、體重減輕、疲倦等狀況。遺憾的是，多數人等到胃痛、嘔吐、體重減輕才就醫，此時往往已是中晚期，甚至已發生轉移。

此外，胃印戒細胞癌的整體預後亦較差，5年存活率僅18.4至44.1%。

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