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星二代尖子｜郭可盈15歲學霸女兒拍片晒流利英語 做Vlogger為進軍幕前鋪路

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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郭可盈15歲學霸女兒拍片晒流利英語，做Vlogger為進軍幕前鋪路。

【星二代/林文龍/郭可盈/林天若/保良局蔡繼有學校】林文龍郭可盈結婚20年，育有一名15歲女兒林天若（Tania），兩人悉心栽培女兒，注重培養她的多方面才華與品德。女兒不僅學業成績優異，日前更以流利英語分享對基督教信仰，成為備受矚目的新一代才女。

最新影片︰

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郭可盈女兒｜才貌雙全 被譽為學霸星二代

林天若雖然成長於優越的家庭環境，但並未因此嬌生慣養，反而在郭可盈與林文龍悉心培育下，自幼展現出過人的天賦與勤奮。她現就讀於名校保良局蔡繼有學校，成績優異，曾連續多年獲得學科冠軍及多項獎項，包括小六畢業禮上的中文科傑出表現獎。升中後，她擔任班長及理會主席，並與母親郭可盈一同參加中文書法比賽，榮獲銀獎和銅獎，學業與才藝兼備。

除學業外，林天若還精通繪畫、唱歌、鋼琴及熱愛跳舞，尤其對韓國女團BLACKPINK情有獨鍾，曾在個人YouTube頻道上分享跳舞影片，展現了不俗的舞技與熱情。

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郭可盈女兒｜自信拍片分享基督教信仰

近日，林天若在Instagram上發布了一段復活節主題影片，以流利標準的英語深入淺出地闡述基督教信仰核心。她談及耶穌為世人釘十字架的犧牲，並分享自己的觀點：「許多人仍未與上帝建立深厚關係，與上帝的關係應是一種生活方式。」她言辭流利、思路清晰，充滿自信，獲得眾多網友讚賞，稱她為「才女」，連母親郭可盈也在留言中表達支持。林天若透露自己從小便是基督徒，5歲時接受洗禮，這份扎根已久的信仰使她在分享宗教見解時堅定從容。

影片中，林天若留著烏黑濃密的長直髮，身穿天藍色一字領露肩上衣，妝容淡雅，面色紅潤，顏值極高，完美繼承了父母的優良基因。她的成熟氣質和大方得體的舉止，讓不少網民稱讚她「有星味」和「靚女」

郭可盈女兒｜注重多方面發展和品德培養

林文龍與郭可盈自2004年結婚後，於2010年誕下女兒林天若（Tania） 。兩人悉心栽培女兒，注重培養她的多方面才華與品德。先後入讀基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園，現年15歲的她就讀私立名校保良局蔡繼有學校。林天若透露將來希望從事與音樂相關的工作，如歌手或作曲，並對演戲抱有好奇，但林文龍曾表示希望她能過簡單幸福的生活，不急於入行。

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郭可盈女兒｜一條龍私立學校

保良局蔡繼有學校一直深受家長歡迎，教學語言以英文為主，教學模式傾向國際化，近年亦誕生多名IB狀元。蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

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