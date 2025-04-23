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頭髮健康｜頭髮多少決定壽命長短　這歲數前脫髮=早衰 　4大指標自測壽命風險

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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【頭髮／健康／壽命／長壽】頭髮又稱人的「第二張臉」，除了決定顏值高低外，亦能夠預測壽命長短。有台灣醫生指出，頭髮越健康，壽命越長，如果過早出現脫髮危機，不僅影響外貌和自信，更重要的是要留意健康可能已經亮起紅燈。

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頭髮健康｜哈佛研究：頭髮越健康越長壽

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁指出頭髮健康與壽命息息相關，他引述美國哈佛大學與南加州大學的研究，研究團隊發現毛囊的老化速度與細胞端粒（telomere）長度有關，當頭髮老化得快，可能意味著身體也在加速衰老。綜合不同關於頭髮健康的迷思，黃軒逐一解構各種頭髮狀況：

迷思1：過早出現白頭髮

人上年紀會出現白頭髮，據國際頂尖期刊《Nature》曾發表的一項研究指出，長期壓力會刺激交感神經釋放「去甲腎上腺素」，導致黑色素幹細胞過早耗盡，使頭髮提早變白。黃軒提醒，如40歲前開始出現大量白頭髮，除了遺傳因素外，更應關注內分泌系統、心血管健康，甚至免疫機能是否出現異常。

迷思2：每日掉髮量過多

正常人每天掉髮約50至100條，屬於自然代謝現象。黃軒提醒，若每日掉髮超過200條，或洗頭時大量脫落，就可能是健康亮紅燈的徵兆。常見的異常掉髮原因包括：

  • 甲狀腺功能異常：甲亢或甲減影響代謝，導致毛囊營養不足
  • 缺鐵、缺鋅：《美國皮膚病學會期刊》研究指出，缺鐵性貧血與女性落髮密切相關
  • 高血糖與胰島素阻抗：糖尿病與雄性禿的關聯性逐漸被證實

迷思3：頭皮健康＝壽命指標？

頭皮是全身代謝最旺盛的皮膚區域之一，其狀態能反映整體健康狀況如下：

  • 頭皮過油或過乾 → 可能與荷爾蒙失調、腸道菌群失衡有關
  • 頭皮屑異常增多 → 可能暗示免疫系統問題或黴菌感染
  • 頭皮緊繃或敏感 → 可能血液循環不良，或甲狀腺功能異常

頭髮健康｜4招自測頭髮健康

黃軒引述過往研究，發現頭髮樣本中鋅和硒含量高的人，壽命明顯更長，故此可做「頭髮礦物質分析」預測壽命長短。此外，他亦建議4招自我檢測，從頭髮預測健康：

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  • 摸厚度：健康頭髮應有彈性且濃密，若變得細軟稀疏，可能是營養不良或內分泌失調
  • 看白髮：若40歲前就出現大量白髮，建議檢查心血管健康與壓力指數
  • 生長速度：正常頭髮每月約長1厘米，若生長過慢，可能新陳代謝出問題
  • 觀察掉髮量：每天超過200條屬異常，或是髮際線急退，代表壓力荷爾蒙過高

頭髮健康｜養髮3大建議

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  • 均衡飲食：攝取足夠蛋白質、鐵、鋅、維他命B群，維持毛囊健康。
  • 管理壓力：長期壓力會加速白髮與掉髮，適度運動、冥想有助改善。
  • 規律作息：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，進而傷害頭髮生長週期。

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