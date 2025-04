YEAHS演唱會｜YEAHS演唱會攜全新專輯登台4.28正式公售　預告特邀神秘嘉賓現身【附購票詳情】

【YEAHS / DJ阿占 / 何兆基 / 演唱會】由叱咤 903 DJ阿占與何兆基(Chris)組成的YEAHS,繼《When We Were Wild Live 2023》後再度合體,將於今年6月14至15日假東蒲胡李名靜體育館,舉行一連兩場堅持搖滾叱咤 903 的《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。

上星期率先發售的 VIP 門票火速爆滿,一般門票將於4 月 28 日正式公開發售。YEAHS 今年將會推出首張專輯《大致上完美》,收錄兩年來精心製作的 10 首歌曲。今次演唱會將會延續《大致上完美》的主題,為一眾爺叔粉(YEAHS 粉絲暱稱)帶來一場「完美」的演唱會。

YEAHS演唱會|VIP 門票被「秒殺」 阿占感謝粉絲熱烈支持

對於兩場 VIP 門票上周火速售罄,阿占收到消息後十分震驚,同時感激粉絲的熱烈支持:「買VIP 飛嘅 fans 要早成個鐘入場,大家都去搶飛,仲要係 9 分鐘內賣晒,我覺得好震驚!我成日都以為啲 fans 已經移晒民,原來仲喺度,多謝 fans 對我哋 YEAHS 嘅支持。」

阿占指未能成功搶票的粉絲無需失望,因為買到門票入場都稱得上「大致上完美」:「搶唔到 VIP 飛都唔緊要嘅,因為演唱會本身最重點嘅環節,當然係唱歌同樂隊嘅演出。我都諗緊會唔會準備啲小禮物,送畀買到一般門票嘅觀眾。」

YEAHS演唱會|選唱粉絲期待的經典歌曲

阿占率先透露今次演唱會除了演繹多首新歌外,亦會揀選爺叔粉期待已久的歌曲:「兩年冇同大家見面,其實我哋冇真正休息,我哋用咗成年嘅時間做多咗 6 首歌,即係宜家 YEAHS 擁有自家嘅作品都有成 10 首。」

他續說,「為咗今次演唱會,我哋特登做一啲現場好好玩嘅歌,例如《流星劃過富士山》同宜家 plug 緊嘅《你在堅持什麼?》。兩首歌都有好多弦樂嘅部份,希望大家聽live 會好激昂同好感動。我哋仲會唱一啲久違嘅經典歌,例如好多 fans 點唱嘅《中學生應該談戀愛》。」

演唱會亦會揀選野仔時期的歌曲,以為林一峰 其他人填詞的作品,阿占更考慮邀請特別嘉賓驚喜現身:「例如,林一……我只會講到呢度啫,林一……就係咁喇,可能,唔知,未必,應該,或者,會有嘅。」

▲ YEAHS攜全新專輯登台演唱會,特邀神秘嘉賓驚喜現身。

除了 YEAHS 的精彩演出外,今次演唱會還邀請了兩隊實力非凡的樂隊擔任開場嘉賓。第一場(6 月 14 日)將由樂隊 Locksmiths(開鎖佬)擔任,第二場(6 月 15 日)則邀得 Pandora 助陣。

YEAHS演唱會|與樂迷「夾」定Dress Code打造專屬搖滾派對

對於上次演唱會是全企位,今次則變回座位,阿占希望粉絲可以「坐住企」,既能放置個人物品,也能保留體力盡情投入搖滾現場。阿占亦率先披露今次演唱會的 Dress Code:「喺海報設計上,YEAHS 嘅 logo 由藍色變咗做一個類似紅、類似橙嘅顏色。樂迷喺演唱會可以一齊著YEAHS 專屬嘅藍色,或者選擇今次主題嘅橙紅色,同我哋一齊 enjoy 呢個 party。」

《YEAHS Near Perfection Concert 2025》info:

一般門票將於下4月28日上午10時公開發售:

日期:2025 年 6 月 14-15 日(星期六至日)

時間:7:15pm (VIP 門票) / 8:15pm (一般門票)

地點:東蒲胡李名靜體育館

票價:$680 (VIP 門票) / $580 (一般門票)

資訊:商台網站、Facebook、Instagram

