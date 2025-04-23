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YEAHS演唱會｜YEAHS演唱會攜全新專輯登台4.28正式公售　預告特邀神秘嘉賓現身【附購票詳情】

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

YEAHS演唱會攜全新專輯登台，門票4.28正式公售。

【YEAHS / DJ阿占 / 何兆基 / 演唱會】由叱咤 903 DJ阿占何兆基（Chris）組成的YEAHS，繼《When We Were Wild Live 2023》後再度合體，將於今年6月14至15日假東蒲胡李名靜體育館，舉行一連兩場堅持搖滾叱咤 903 的《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。

上星期率先發售的 VIP 門票火速爆滿，一般門票將於4 月 28 日正式公開發售。YEAHS 今年將會推出首張專輯《大致上完美》，收錄兩年來精心製作的 10 首歌曲。今次演唱會將會延續《大致上完美》的主題，為一眾爺叔粉（YEAHS 粉絲暱稱）帶來一場「完美」的演唱會。

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YEAHS演唱會｜VIP 門票被「秒殺」　阿占感謝粉絲熱烈支持

對於兩場 VIP 門票上周火速售罄，阿占收到消息後十分震驚，同時感激粉絲的熱烈支持：「買VIP 飛嘅 fans 要早成個鐘入場，大家都去搶飛，仲要係 9 分鐘內賣晒，我覺得好震驚！我成日都以為啲 fans 已經移晒民，原來仲喺度，多謝 fans 對我哋 YEAHS 嘅支持。」

阿占指未能成功搶票的粉絲無需失望，因為買到門票入場都稱得上「大致上完美」：「搶唔到 VIP 飛都唔緊要嘅，因為演唱會本身最重點嘅環節，當然係唱歌同樂隊嘅演出。我都諗緊會唔會準備啲小禮物，送畀買到一般門票嘅觀眾。」

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YEAHS演唱會｜選唱粉絲期待的經典歌曲　

阿占率先透露今次演唱會除了演繹多首新歌外，亦會揀選爺叔粉期待已久的歌曲：「兩年冇同大家見面，其實我哋冇真正休息，我哋用咗成年嘅時間做多咗 6 首歌，即係宜家 YEAHS 擁有自家嘅作品都有成 10 首。」

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他續說，「為咗今次演唱會，我哋特登做一啲現場好好玩嘅歌，例如《流星劃過富士山》同宜家 plug 緊嘅《你在堅持什麼？》。兩首歌都有好多弦樂嘅部份，希望大家聽live 會好激昂同好感動。我哋仲會唱一啲久違嘅經典歌，例如好多 fans 點唱嘅《中學生應該談戀愛》。」

演唱會亦會揀選野仔時期的歌曲，以為林一峰 其他人填詞的作品，阿占更考慮邀請特別嘉賓驚喜現身：「例如，林一……我只會講到呢度啫，林一……就係咁喇，可能，唔知，未必，應該，或者，會有嘅。」

YEAHS攜全新專輯登台演唱會，特邀神秘嘉賓驚喜現身。

除了 YEAHS 的精彩演出外，今次演唱會還邀請了兩隊實力非凡的樂隊擔任開場嘉賓。第一場（6 月 14 日）將由樂隊 Locksmiths（開鎖佬）擔任，第二場（6 月 15 日）則邀得 Pandora 助陣。

YEAHS演唱會｜與樂迷「夾」定Dress Code打造專屬搖滾派對

對於上次演唱會是全企位，今次則變回座位，阿占希望粉絲可以「坐住企」，既能放置個人物品，也能保留體力盡情投入搖滾現場。阿占亦率先披露今次演唱會的 Dress Code：「喺海報設計上，YEAHS 嘅 logo 由藍色變咗做一個類似紅、類似橙嘅顏色。樂迷喺演唱會可以一齊著YEAHS 專屬嘅藍色，或者選擇今次主題嘅橙紅色，同我哋一齊 enjoy 呢個 party。」

《YEAHS Near Perfection Concert 2025》info：

一般門票將於下4月28日上午10時公開發售:

日期：2025 年 6 月 14-15 日（星期六至日）

時間：7:15pm (VIP 門票) / 8:15pm (一般門票)

地點：東蒲胡李名靜體育館

票價：$680 (VIP 門票) / $580 (一般門票)

資訊：商台網站FacebookInstagram

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