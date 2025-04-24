TCI勝景遊 法羅群島 被遺忘的隱世島嶼

當北歐的冰雪悄然消融，大西洋的海風喚醒了這片被世人遺忘的綠野。法羅群島——18座島嶼如散落的翡翠，在挪威海與北大西洋的交界處低吟着維京人的古老傳說。這裡的懸崖是海浪用6千萬年雕刻的藝術品，翠綠苔原是披在大地上的春日絨毯，海洋上盤旋的海鳥帶來自由及生命力。這片遺世獨立的淨土常被形容為「被世界遺忘的天堂角落」，有着讓人着迷的寂靜及淒美，簡單而純粹。

▲ 著名海蝕拱門Drangarnir是法羅群島的標誌。

世界最美島嶼

法羅群島的地理位置賦予它獨特的氣質，臨近冰島及蘇格蘭，位處在北大西洋暖流與北極寒流的交匯處，造就了其多變的天氣景觀。當地人常說：「如果你不喜歡此刻的天氣，就等五分鐘吧！」法羅群島難以捉摸的雲霧，讓島嶼時而隱沒在朦朧中，有着撲朔迷離的神秘感，但數分鐘後可以變得陽光普照，生機處處。說到法羅群島的形成，科學家認為是源自5,000萬至6,000萬年前的火山活動，面積接近1,400平方公里，合共有18個小島和岩礁，其中17個島住有居民，現時群島居民有約5萬人。近數百年來，法羅群島是附近國家的必爭之地，她曾是挪威一省，亦是卡爾馬聯盟組成部分，但自1948年起又變成了丹麥的海外自治領土。由於當地居民及遊客不多，使其有種如無人之境的靜謐，像個未被發掘的神秘地帶，曾被《美國國家地理》雜誌評選為50座世界最美島嶼之首，是「最被旅行者低估的小島」。

▲ 曾被評為50座世界最美島嶼之首，寧靜的法羅群島蘊含著眾多絕美自然景觀。

誰是真正的島主？

Faroe Islands源自古挪威語「Færeyjar」，古語中代表「羊島」，可見島上的羊群是法羅群島最具代表性的動物。事實上，島上的羊隻跟法羅群島的關係亦密不可分，羊的排泄物更是科學家追溯人類最早登島的重要線索。科學家一般認為，於公元850年前後，擁有出色航海技術的維京人是首批登島的人類。但後來有考察家於2025年發現，法羅群島上的羊大便隱含着一個重要歷史秘密：科學家在法羅群島的島上一座湖泊的湖底沈積物中，抽取部分樣本作分析，發現當中含有羊大便化石，年代遠比之前推斷的維京人登陸時間還早，證明當時應是有人把羊帶到島上飼養，而這批人類才是史上第一批登島的人。誰是最先登陸的人還有待印證，但不得不承認，羊隻已完全滲入法羅群島居民生活中，群島上羊的數目已達近8萬隻，比島民數目還要多。羊肉為島民帶來溫飽，羊毛更是禦寒保暖毛衣的原料，牧民們會將散居在各處的羊群集中起來，進行剪毛、分類等工作。這項延續了數百年的傳統，至今仍原好地保存着。

▲ 法羅群島上，羊隻的數目比人還要多。

穆拉瀑布 通往天堂的階梯

法羅群島多處都是經長年累月海蝕造成的懸崖，大自然就如雕刻家，在懸崖及岩石上雕刻出不同的造型，這些「藝術品」帶有超然世外的氣息，有點原始、甚至荒蕪。由於整個法羅群島都是苔原草地的植物，大型樹木不能生長，令這些人跡罕至的群島從陡峭懸崖、高聳山脈到蜿蜒峽灣，處處散發着孤寂而壯麗的美感。要細味這片土地，不能錯過徒步之旅。法羅群島提供的官方徒步指南涵蓋了23條路線，其中著名的穆拉瀑布（Múlafossur）絕對不能錯過，前往穆拉瀑布的路線被譽為「通往天堂的階梯」，沿途會經過典型的法羅鄉村，還有總是好奇張望的羊群。隨着海拔升高，視野逐漸開闊，北大西洋的壯闊景象一覽無遺。遊人會選擇在瀑布對面遠看湍流從山壁直瀉而下，見證地球上罕見的瀑布流水直入海洋的奇觀。

▲ 穆拉瀑布是地球上罕見的水流直入海洋的瀑布。

瑟沃格湖 飄浮的海上懸湖

法羅群島另一絕景——瑟沃格湖（Sørvágsvatn），又被稱為海上懸湖，亦是群島中最大的湖泊。尋找這超然奇觀，同樣要以健行的方式，由瓦加爾島（Vágar Island）的小鎮Miðvágur開始，步行約１小時，便會看到一場大自然精心設計的視覺魔法。瑟沃格湖位於海拔只有約30米高，但在懸崖的襯托下，幻化成高於水平線上數百米的懸空湖泊。湖床的特殊結構使得湖水呈現出不可思議的藍綠色調，在陽光照耀下宛如一塊巨大的鏡子。湖泊面積有3.4平方公里，是法羅群島最大的湖泊，若要環湖走一圈，約需時4至5小時，沿途經過多個絕佳的景點。其中最著名的是Trælanípa，這塊突出的岩石就像大自然特意為遊客準備的觀景台，站在這裡，腳下是深邃的海灣，眼前是如鏡的湖面，那種天地之間的孤獨感與壯美感，會讓人瞬間理解為何法羅群島被稱為「世界的盡頭」。

▲ 視覺效果下，瑟沃格湖就如懸在半空的湖泊，故名「海上懸湖」。

波爾村綠草小屋

波爾村（Bøur）是法羅群島保存最完好的傳統村落之一。村中僅有數十戶人家，幾乎每棟房屋都有百年以上的歷史。最引人注目的，是一幢幢屋頂長草的傳統草屋Turf House ，這種獨特的建築方式源自維京時期，草皮不僅能有效隔熱保溫，還可抵禦北大西洋的狂風、過瀘空氣中的污染物，與自然環境合而為一，正是人類生活在極端環境下衍生出來的智慧。波爾村更是觀看壯觀的海蝕奇蹟包括形狀像鯊魚齒般尖銳的Tindhólmur礁石群，以及著名海蝕拱門Drangarnir的最佳位置。若時間許可，旅客更可以參加由當地人經營的探索團，乘坐小船，隨着大西洋的海浪近距離親睹這座70米高的海蝕拱門，蔚為壯觀，更見人類的渺小。

▲ 傳統草屋Turf House有效阻擋烈風，亦有淨化空氣的作用。

精選行程推介：

北海邊「灣峽煙雲海嶼連」

冰島、法羅群島、丹麥、芬蘭11天

EIF11/J(ZL) (AY)

2025年5至8月出發

HK$55,998起（經濟客位）

HK$93,998起 （商務客位）

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（特約）