世界地球日｜屈臣氏擴大與ClimatePartner合作碳補償計劃　增至30個產品系列與顧客攜手減碳

【世界地球日/屈臣氏/碳補償/可持續發展/ESG】為響應「世界地球日」（每年的4月22日），屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏宣布加深與ClimatePartner的合作，進一步擴大其碳補償計劃，讓顧客透過選購屈臣氏獨家可持續產品，攜手抵銷超過4,000噸二氧化碳排放。

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啟發顧客選擇可持續生活

屈臣氏由2023年起與ClimatePartner合作碳補償計劃，以滿足顧客對可持續產品日益增長的需求，初期涵蓋7個產品系列，為加強實踐可持續發展，現在該計劃擴展至30個產品系列，並於香港、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、新加坡、越南、印尼、土耳其及海灣阿拉伯國家合作委員會等市場的屈臣氏O+O(線下及線上)店舖推出。

屈臣氏致力提供更多可持續產品，令顧客每次購物添意義，為地球帶來正面的影響。除了印尼Rimba Raya的森林保護項目外，屈臣氏還致力於中國內地定西市開展造林項目，該地受沙漠化、旱災和嚴重水土流失影響，於當地種植耐旱的樹種，有助把退化的農地轉化為繁茂的森林。除了為環境帶來正面的影響外，造林和森林保護項目可為當地居民提供就業機會，特別是女性，促進性別平等並建立更共融的社區。

購物同時兼顧保育 顧客反應正面

計劃自推出以來，深受顧客喜愛，並獲得很多正面的回響。馬來西亞顧客Jason Hoh表示：「我喜歡在屈臣氏購買可持續產品，因為每次購買都能為環境出一分力，亦幫助我實踐可持續的生活。」

香港顧客Chloe Wong道：「可持續產品旁展示的二維碼讓我了解減碳過程，可見屈臣氏十分著重環境保護。」另外，來自泰國的Niran Channarong表示：「我選擇可持續包裝的產品，因為希望我的下一代能見到一個更潔淨的地球。我相信每一小步都可帶來正面的影響。」

啟發顧客活出可持續的生活，選用可持續產品，是應對氣候變化和保護生物多樣性的關鍵。讓我們一起努力，共同為下一代塑造更美好及綠色的未來。今年的「世界地球日」是屈臣氏可持續發展的另一個重要里程碑，讓我們繼續致力讓顧客「Look Good. Do Good. Feel Great」。

知多點：世界地球日（Earth Day）

每年的4月22日是「世界地球日」，最早的活動是1970年代美國校園興起的環保運動，旨在喚起公眾對環境保護的關注，1990年擴展成全球性環保活動，各地都會舉辦不同的宣傳和教育活動，目前的活動由環保團體EARTHDAY.ORG發起。2025年是世界地球日55周年，主題為「我們的能量，我們的地球」（Our Power, Our Planet），強調加速向可再生能源轉型以應對氣候危機。聯合國2009年也把4月22日為「國際地球母親日」（International Mother Earth Day）。

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