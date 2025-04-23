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李家超訪浙江｜李家超參觀創科展館　歡迎杭州六小龍來港落戶

港聞

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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行政長官李家超在浙江訪問第二日，參觀杭州城西科創大走廊未來科技城展館。（李家超FB圖片）

行政長官李家超在浙江訪問第二日，今早（23日）在浙江省港澳辦主任顧建新、創新科技及工業局長孫東陪同下，參觀杭州城西科創大走廊未來科技城展館，了解杭州在智慧城市、人工智能等領域的發展。展館專門為特區政府訪問團設置專題展覽，展示「杭州六小龍」的核心成果與前沿技術。

李家超在社交平台表示，「杭州六小龍」代表，包括深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、遊戲科學、群核科技、雲深處科技、強腦科技，介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。

他隨後與「杭州六小龍」企業代表座談交流，進一步聽取他們深入介紹其發展經驗，部分也談及和香港的合作計劃等。

李家超表示，感謝他們認可和支持香港的創新科技發展，並歡迎「杭州六小龍」企業來港落戶或拓展業務，以及和香港企業和機構加強合作。

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此外，李家超早上亦到訪了浙江大學醫學院附屬第一醫院總部，了解智慧醫院運作和應用醫療科技最新發展，包括在研發全新治療惡性血液病方案的成果，以及利用人工智能技術作精準臨床診斷。他親身感受到AI的便利性和實用性，強調創新科技發展的基礎是科研能力，目的在於應用，最終要讓民眾感受到創科帶來的好處。

他表示，去年在《施政報告》提出會加大投資和引領市場資金投資人工智能與機械人、半導體與智能設備等新興和未來產業，並發展低空經濟，政府內部推動公務數字轉型，利用AI協助處理文書工作以及市民查詢等，相信近年掀起的「AI熱」會逐步融入大家的日常生活。

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