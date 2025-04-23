名人健康丨63歲TVB型佬突自爆隱暪多年「禿頭真相」　曾割膽暴瘦靠植髮尋回自信

【林偉/禿頭/植髮/】TVB御用黑幫大佬、現年63歲的林偉雖然年紀不少，不過外型卻一直保養十分得宜。但這位型佬近日竟於社交平台自爆原來他過去亦曾受禿頭困擾，更大方分享植髮前後的對比照。

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63歲的林偉日前於小紅書上載多張自拍照，更留言：

半年前的決定，今天看到效果，非常滿意，證明當天的決定是對的。

其中一張照片，更是林偉站在自己半年前去內地植髮診所進行植髮手術的背景板，板上面更貼有他植髮前後對比照，而身穿黑色襯衫配深灰色長褲的林偉則站在旁邊豎起大拇指，以示對效果感到十分滿意。由背景版上的照片可見，林偉手術前頭頂髮量十分稀疏，而植髮過後的他，不但髮量大增，整個人更自信不少，看上去非常逆齡。

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健康曾響警號

雖然外表保養得宜，但林偉2020年亦曾因健康問題致不得不停工休息半年。他曾透露因長期受膽管炎症困擾而接受割膽手術，術後更因營養吸收變差，加上確診患有慢性胃炎令身材暴瘦。

認清植髮3大風險

本港皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時表示，根據過往臨床經驗，當遇到有嚴重脫髮問題的病人，一般來說會先採用藥物作初步治療，如口服藥物和塗擦生髮藥水，約4至6個月後方有成效，並要持續觀察。若口服藥物治療效果不理想，才會建議病人接受植髮。陳醫生亦提醒，植髮治療成效需時才能夠看到成效，而選擇做植髮手術前，亦建議根據個別情況，先行諮詢皮膚科醫生再作決定。考慮植髮前，亦認清植髮3大風險：

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5類人士不宜植髮

陳醫生指，植髮的原理並非「變多些頭髮出來」，而是將頭髮重新分佈，故此植髮療程並非人人適合，越少頭髮的病人就越難植髮。

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