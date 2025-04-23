飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失

【魚／Omega-3脂肪酸／膽固醇】魚類長久以來被譽為「健腦食品」。台灣臨床毒物科護理師譚敦慈表示，她每日一定會吃魚，其中1款魚更是家中常備的魚類，富含Omega-3脂肪酸，可以幫助「變聰明」，亦有助降低膽固醇。

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臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中提及，她每天都會準備魚料理，而鯖魚是她們家很常吃的魚，含有豐富Omega-3脂肪酸。她建議烹調時可搭配薑、番茄、洋蔥或芝麻，有助降低膽固醇、清除自由基，預防血栓及控制血壓，更能加乘鯖魚的營養價值。

譚敦慈指出，鯖魚本身魚油很多，料理時無需額外加油，採乾煎方式即可。烹調前先將魚身與鍋具擦乾，開火直接將鯖魚放進平底鍋，接著蓋上鍋蓋，避免頻繁翻動，讓魚油自然滲出，最後再翻面煎。依上述方法後起鍋，魚的氣味會沾附在鍋蓋上，不會讓氣味瀰漫整間屋。

譚敦慈的兩位兒子皆畢業於醫學系。她指，鯖魚所含的Omega-3脂肪酸能促進腦部發展，雖然三文魚也是良好選擇，但其Omega-3含量不及鯖魚。

飲食攻略｜忌1種煮法令營養流失

腎臟科醫生江守山曾發文表示，匹茲堡大學研究人員發現，每周食用1次煎魚或烤魚的人，其大腦中與記憶、認知相關區域的體積較大，因而降低未來罹患阿茲海默症等失智症的機率。

江守山指出，適量吃魚是維持腦部健康、預防失智的最佳選擇，不過烹調方式也是很重要。研究證實吃煎魚或烤魚對健康都有幫助，但吃油炸的魚則沒有好處。研究人員認為油炸過程會破壞魚類中的Omega-3脂肪酸，使營養價值大打折扣。

同場加映｜13款海產Omega-3含量

智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega-3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega-3。

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同場加映｜高濃度Omega-3可預防的癌症

美國喬治亞大學（University of Georgia）研究團隊曾在《國際癌症期刊》發表一項研究，探討多元不飽和脂肪酸（polyunsaturated fatty acids）與降低患癌風險的關係。結果顯示，血液中多元不飽和脂肪酸Omega-3和Omega-6濃度較高者，罹患癌症的風險顯著降低。

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資料來源：臨床毒物科護理師譚敦慈、《小宇宙大爆發》

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