迪士尼樂園︱復活節香港迪士尼超冷清？　美女遊客似包場玩機動遊戲：點解得我一個？

【親子遊/親子好去處/香港迪士尼樂園】很多港人趁復活節長假期北上或外遊,相對亦有不少旅客於這段期間訪港,日前就有一位外國美女遊客分享,她於19日到香港迪士尼樂園遊玩,卻驚見園內幾乎空無一人,玩機動遊戲時更是不用排隊,令網民好奇為何假期會如此少人、難道香港經濟真的如此差嗎?

迪士尼樂園|美女遊客復活節到訪迪士尼發現極冷清

該女遊客在社交平台「X」上分享,指自己於復活節期間來香港旅遊,並在周六到訪迪士尼樂園,但就發現園內幾乎沒有遊客,無論是奇妙夢想城堡外的打卡位置、還是大熱的森林河流之旅灰熊山極速礦車等機動遊戲,也僅得她一個,幾乎是包場的程度,她留言謂:「Why am I the only one in Disneyland is there a recession???」(為何我是迪士尼樂園裡唯一的人?是因為經濟衰退嗎?)」

她強調自己去的是香港迪士尼,雖然後來有更多人進園,但還是遠遠不及美國的迪士尼熱鬧。她續指,除了與迪士尼角色拍照的地方外,從來沒有看到排隊超過10分鐘的情況,感覺與角色合照比遊樂設施更受歡迎。

迪士尼樂園|玩機動遊戲似包場

女遊客又上載自己一個人玩機動遊戲的照片,看來真的極冷清,難怪引起網民極大反應,並留言:「真的是香港迪士尼嗎?」、「未見過迪士尼如此空虛。」、「大家都離港外遊,下星期便回來。」亦有人分享近期到訪香港迪士尼的情況,指當時人山人海,並沒有出現女遊客所講的冷清場面,有人還表示:「當時是聖誕節,每條隊都要等20分鐘以上,我敢打賭香港迪士尼樂園假期肯定是爆滿的。」

迪士尼樂園|網民直指1方法可避開人潮

不過有心水清的網民就發現女遊客沒有透露進園時間,並留言問對方:「你是否在早上9時,即樂園10時開業前進場?」女遊客隨即回覆:「我是在4月19日的早上9時40分入場,而直至12時30分都維持這情況。」

其實迪士尼樂園是有「提早入園證」供遊客購買,持證者可於樂園正式開放時間前最多1小時的優先時段,使用特定通道進入樂園一次,每位$199,但門票需另外購買,故這位女遊客有機會是購買了「提早入園證」預先入場,所以成功避過人潮!

