迪士尼樂園︱復活節香港迪士尼超冷清？　美女遊客似包場玩機動遊戲：點解得我一個？

【親子遊／親子好去處／香港迪士尼樂園】很多港人趁復活節長假期北上或外遊，相對亦有不少旅客於這段期間訪港，日前就有一位外國美女遊客分享，她於19日到香港迪士尼樂園遊玩，卻驚見園內幾乎空無一人，玩機動遊戲時更是不用排隊，令網民好奇為何假期會如此少人、難道香港經濟真的如此差嗎？

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迪士尼樂園｜美女遊客復活節到訪迪士尼發現極冷清

該女遊客在社交平台「X」上分享，指自己於復活節期間來香港旅遊，並在周六到訪迪士尼樂園，但就發現園內幾乎沒有遊客，無論是奇妙夢想城堡外的打卡位置、還是大熱的森林河流之旅灰熊山極速礦車等機動遊戲，也僅得她一個，幾乎是包場的程度，她留言謂：「Why am I the only one in Disneyland is there a recession???」（為何我是迪士尼樂園裡唯一的人？是因為經濟衰退嗎？）」

她強調自己去的是香港迪士尼，雖然後來有更多人進園，但還是遠遠不及美國的迪士尼熱鬧。她續指，除了與迪士尼角色拍照的地方外，從來沒有看到排隊超過10分鐘的情況，感覺與角色合照比遊樂設施更受歡迎。

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迪士尼樂園｜玩機動遊戲似包場

女遊客又上載自己一個人玩機動遊戲的照片，看來真的極冷清，難怪引起網民極大反應，並留言：「真的是香港迪士尼嗎？」、「未見過迪士尼如此空虛。」、「大家都離港外遊，下星期便回來。」亦有人分享近期到訪香港迪士尼的情況，指當時人山人海，並沒有出現女遊客所講的冷清場面，有人還表示：「當時是聖誕節，每條隊都要等20分鐘以上，我敢打賭香港迪士尼樂園假期肯定是爆滿的。」

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迪士尼樂園｜網民直指1方法可避開人潮

不過有心水清的網民就發現女遊客沒有透露進園時間，並留言問對方：「你是否在早上9時，即樂園10時開業前進場？」女遊客隨即回覆：「我是在4月19日的早上9時40分入場，而直至12時30分都維持這情況。」

其實迪士尼樂園是有「提早入園證」供遊客購買，持證者可於樂園正式開放時間前最多1小時的優先時段，使用特定通道進入樂園一次，每位$199，但門票需另外購買，故這位女遊客有機會是購買了「提早入園證」預先入場，所以成功避過人潮！

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