星二代尖子｜任晴佳拍片分享英國留學生活　學霸具數學天賦「跳級」上課：喜歡挑戰自己

【任晴佳/任達華/琦琦/星二代】影帝任達華跟名模琦琦的20歲女兒任晴佳（Ella）為父母掌上明珠，除了擔任模特兒外，任晴佳更是一名大學生，正於著名學府英國倫敦大學讀書的她，日前於社交網分享大學生活。

任晴佳於社交網上載短片兼寫道：「大學生Ella上線，最近一直在認真上學中，剛好跟大家分享一下我的學校生活。雖然很累，但是每天都在進步就很開心。」

▲ 任達華的20歲女兒任晴佳於英國留學。（IG圖片）

任達華女兒丨擁數學天賦

當日早上9點，Ella上第一節課，那是她最喜愛的數學科，擁數學天賦的任晴佳更「跳級」上教師級的課程，只見Ella說：「我是大學二年級學生，但我現在上的是大學三年級的課，因為我喜歡挑戰自己。」

由於課程專為教師設計，所以是相對較深奧，她續說：「是有一定的難度，但我又特別享受。」

及至10點半，Ella上另一節課博弈論（Game Theory），吃過午餐後她趕往圖書館開zoom小組會議，5點再上最後一節課，忙了半天的她說：「今天的課堂都要緊接著，所以我的大腦很累，我也愛著這過程。」

最新影片：

任達華女兒丨琦琦獲讚教女有方

落堂後Ella換上新look，然後往餐廳跟好朋友慶祝生日，跟朋友慶生過後，她再返回大學圖書館溫習至凌晨兩點，片末Ella說：「雖然很累，但每天也在進步，我很開心啦。」

網民除大讚Ella國語說得標準，更大讚她好勤力，連媽咪琦琦也留言鼓勵：「好學不倦的女孩，愛你」，有網民更大讚琦琦教女有方：「媽媽把女兒培養的這麽好，美麗自信，普通話講的這麽棒。」琦琦即回覆網民 ：「謝謝。」

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

任達華女兒丨曾被誤會轉校

去年5月，Ella分享一張位處紐約曼哈頓的哥倫比亞大學（Columbia University）圖書館大樓照。當時她以英文寫道︰「first day @columbia uni!（在哥倫比亞大學的第一天）」，因而令人誤會Ella轉校到該學府。

及至12月，Ella出席巴黎名媛舞會時，強調自己仍於倫敦政治經濟學院（LSE）攻讀二年級和主修社會學，她直言對數學和金融甚有興趣，更曾出席福布斯年度峰會。

任晴佳對媒體表示感恩父母給予這學業基礎，讓她學習很多東西兼擴闊眼界，Ella亦甚有志向，她想創造自己的價值，希望不斷地努力學習和工作，將來為社會帶來一些正能量。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

倫敦政治經濟學院丨校友人才輩出遍布政商界

倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science）成立於1895年，是一所位於英國倫敦的研究型大學，此校與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並列為「G5超級精英大學」，不少諾貝爾獎得獎者以及各國領袖也是出身此學府，前新加坡總理李光耀、前台灣總統蔡英文以及億萬富豪喬治．索羅斯（George Soros）等。

相關報導：

豪門舞會｜學霸任晴佳參加頂級巴黎名媛舞會 獲邀少女非富則貴何超欣沈月都去過

星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎 名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】