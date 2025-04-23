星二代尖子︱駱達華晒高顏值女兒近照　學霸駱欣言UCL畢業多才多藝

【駱達華/倫敦大學學院/駱欣言/星二代】有「TVB御用奸人」之稱的駱達華與內地女星太太盧燕育有女兒駱欣言（Bernice Natalie Lok），駱欣言一直是爸爸的掌上明珠，用心栽培，在上海的國際學校讀書再升讀倫敦大學學院（UCL），畢業後駱欣言都抽時間陪家人旅行，日前駱達華再度將女兒的近照放上網，網民大讚女兒的顏值再升級。

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駱達華與女兒趁假期到西雙版納過潑水節，駱欣言穿上民族服飾，爸爸充當攝影師影下不少美照，駱達華說:「如果說~我女兒有百分36的傣族基因，你們相信嗎？」相中所見駱欣言遺傳了父母的良好基因，笑容甜美身材高挑，有網民指樣子看起來有點似剛入行的張曼玉，難怪駱達華被稱為「國民外父」。

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駱達華栽培女兒讀上海最貴的國際學校

駱欣言是一名多才多藝的高顏值學霸，多年來駱達華一直悉心栽培女兒，除了安排女兒學習拉大提琴，還懂彈古箏、玩Beat-box及打籃球外，還安排她入讀上海最貴的國際學校「上海惠靈頓國際學校」（Wellington College International Shanghai），其後駱欣言入讀倫敦大學學院（UCL），去年駱達華專程去英國出席女兒的畢業禮。

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倫敦大學學院（UCL）全球排名第9

倫敦大學學院（UCL）是一所位於英國倫敦的公立研究型大學，據QS TOP Universities的網頁，該校全球排名第9，著名校友有聖雄甘地、日本前首相小泉純一朗，港姐劉倩婷、李雪瑩、湯洛雯、張寶兒等。

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