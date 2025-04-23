  • 28°C
香港時間：2025424日 (四) 18:49

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

斷食減肥｜醫生揭168斷食法真正成效　籲勿跳過早餐：心肌梗塞風險降5倍

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/04/23 14:13

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

醫生揭「168斷食法」真正成效。

【168斷食法／解釋／熱量】近年流行的間歇性斷食法，尤其是「168斷食」，成為不少香港人減重的熱門選擇。然而，最新醫學研究顯示，這類限時進食法的減重效果其實相當有限，更可能帶來健康風險。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

減肥誤區｜斷食減重效果不如預期

台灣復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文，引述最新發表於《JAMA Network Open》期刊的系統性回顧研究，分析3種熱門減肥法的成效。該研究收集69份包含29項隨機對照測試的報告，涵蓋2485名受試者，比較3種調整進食時間的減肥方法效果，結果發現普遍較多人遵從的168斷食法，減肥成效最低；當中減餐節食的成效最高：

  • 限時進食（如168斷食）：平均減重約1.37公斤
  • 減少進食次數：如從一日四餐減至三餐，平均減重約1.85公斤
  • 卡路里前移：早餐多吃、晚餐少吃，平均減重約1.75公斤

同場加映：減肥攻略｜190磅女子飯前咁樣做 半年成功激減53磅【附醫生拆解減重關鍵】

點擊圖片放大
+4
+3

正確進食次序：蛋白質、蔬菜、碳水化合物

減肥誤區｜有效減肥3大原則

王思恒綜合研究結果，認為這些坊間的減肥法對於短期減重有幫助，但效果不大，亦難以持之以恆。他指出，要達到減重效果的關鍵，歸根究底在於「熱量赤字」，即消耗的熱量要多於攝取的熱量。以168斷食法為例，很多人以為只要在「非斷食時段」內進食（即8小時），就算大量攝入高熱量食物，如炸雞、蛋糕和手搖飲品，仍能夠達到減肥效果，事實上恰恰相反。他解釋，減肥關鍵在於每天的總熱量，不論是甚麼時間進食或是吃甚麼，只要總熱量過高，仍會有變胖風險。故此，他提出真正有效的減肥3大原則：

  • 確保攝取熱量少於消耗量
  • 以蔬菜、水果和蛋白質取代甜食、精製澱粉和油炸食品
  • 保持規律運動習慣

減肥誤區｜斷食潛在健康風險

台灣心臟內科醫生林謂文曾在《健康好生活》節目中指出，有歐洲研究發現跳過吃早餐習慣的人，患心血管疾病風險比吃早餐的人高4至5倍，因身體長時間處於低血糖狀態，刺激交感神經系統導致心跳加快、血壓上升，從而增加心肌梗塞等的風險。而正正有不少人為減肥而跳過早餐，反而更傷身。

正確減肥｜哈佛減重博士拆解 5大可持續實用減肥法

綜合外媒及《Harvard Health Publishing-5 habits that foster weight loss》報道，曾在哈佛大學附屬營養醫學中心任職40多年的權威減重博士George L. Blackbur表示，不少人減肥時覺得最困難的部分，是不知該如何調節飲食，對此他強調，最重要的是改變飲食及作息問題：讓這些健康的選擇成為你日常生活一部分，同時又不會感到太被剝奪。George L. Blackbur表示，自己40多年來一直為超重和肥胖者提供建議，而下列5大方案最有助患者實現持久減重目標：

點擊圖片放大
+5
+4

斷食減肥｜做足5件事減肥不反彈

經過一番努力過後，最安慰是看到數字上的回饋，下一步就要想想如何維持身材。本港專業營養師陳宣希Sarah曾接受訪問時提醒，以下5件事是減肥成敗的關鍵：

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映：斷食減肥｜營養師推薦「2周快速減肥計劃」方案

點擊圖片放大
+9
+8

相關內容：

減肥大作戰｜31歲「肥仔醫生」42日激減53磅 逆襲成4冠健美先生減肥秘訣大公開

男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男  周殷廷10多年1日僅食1餐  自爆只吃2類食物

減肥秘訣︱男子1個月內只吃「Subway」激減16磅勝過減肥藥 公開速食減肥法3重點

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥大作戰｜婚後暴肥患脂肪肝　120KG肥丈夫一年喪減50KG　網民見夫妻合照：似換咗老公
16:49 2025/04/17
減肥大作戰｜婚後暴肥患脂肪肝　120KG肥丈夫一年喪減50KG　網民見夫妻合照：似換咗老公
名人減肥｜47歲黃曉明為新戲谷肥再激減55磅　靠獨門秘方煉成8嚿腹肌
11:55 2025/04/14
名人減肥｜47歲黃曉明為新戲谷肥再激減55磅　靠獨門秘方煉成8嚿腹肌
Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
08:00 2025/04/20
Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
身材焦慮｜全紅嬋成年後首戰失金　自爆奧運後重10磅忍口減肥　坦言：曾經的感覺找不到了
12:34 2025/04/16
身材焦慮｜全紅嬋成年後首戰失金　自爆奧運後重10磅忍口減肥　坦言：曾經的感覺找不到了
產後修身｜35歲女星驚爆未婚生女　地獄式減肥3個月瘦30磅　被問「孩子生父」咁回應【附孕婦產後調理貼士】
14:39 2025/04/22
產後修身｜35歲女星驚爆未婚生女　地獄式減肥3個月瘦30磅　被問「孩子生父」咁回應【附孕婦產後調理貼士】

你可能感興趣

減肥大作戰｜婚後暴肥患脂肪肝　120KG肥丈夫一年喪減50KG　網民見夫妻合照：似換咗老公
16:49 2025/04/17
減肥大作戰｜婚後暴肥患脂肪肝　120KG肥丈夫一年喪減50KG　網民見夫妻合照：似換咗老公
名人減肥｜47歲黃曉明為新戲谷肥再激減55磅　靠獨門秘方煉成8嚿腹肌
11:55 2025/04/14
名人減肥｜47歲黃曉明為新戲谷肥再激減55磅　靠獨門秘方煉成8嚿腹肌
Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
08:00 2025/04/20
Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
健康問題 健康養生 養生 肥胖 心肌梗塞 減肥

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間16:05）
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽
鄭欣宜近況︱Joyce停工兩年突然IG清零　傳鄭欣宜約滿寰亞謀新發展
鄭欣宜近況︱Joyce停工兩年突然IG清零　傳鄭欣宜約滿寰亞謀新發展