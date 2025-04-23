斷食減肥｜醫生揭168斷食法真正成效　籲勿跳過早餐：心肌梗塞風險降5倍

【168斷食法／解釋／熱量】近年流行的間歇性斷食法，尤其是「168斷食」，成為不少香港人減重的熱門選擇。然而，最新醫學研究顯示，這類限時進食法的減重效果其實相當有限，更可能帶來健康風險。

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減肥誤區｜斷食減重效果不如預期

台灣復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文，引述最新發表於《JAMA Network Open》期刊的系統性回顧研究，分析3種熱門減肥法的成效。該研究收集69份包含29項隨機對照測試的報告，涵蓋2485名受試者，比較3種調整進食時間的減肥方法效果，結果發現普遍較多人遵從的168斷食法，減肥成效最低；當中減餐節食的成效最高：

限時進食（如168斷食）：平均減重約1.37公斤

減少進食次數：如從一日四餐減至三餐，平均減重約1.85公斤

卡路里前移：早餐多吃、晚餐少吃，平均減重約1.75公斤

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正確進食次序：蛋白質、蔬菜、碳水化合物

減肥誤區｜有效減肥3大原則

王思恒綜合研究結果，認為這些坊間的減肥法對於短期減重有幫助，但效果不大，亦難以持之以恆。他指出，要達到減重效果的關鍵，歸根究底在於「熱量赤字」，即消耗的熱量要多於攝取的熱量。以168斷食法為例，很多人以為只要在「非斷食時段」內進食（即8小時），就算大量攝入高熱量食物，如炸雞、蛋糕和手搖飲品，仍能夠達到減肥效果，事實上恰恰相反。他解釋，減肥關鍵在於每天的總熱量，不論是甚麼時間進食或是吃甚麼，只要總熱量過高，仍會有變胖風險。故此，他提出真正有效的減肥3大原則：

確保攝取熱量少於消耗量

以蔬菜、水果和蛋白質取代甜食、精製澱粉和油炸食品

保持規律運動習慣

減肥誤區｜斷食潛在健康風險

台灣心臟內科醫生林謂文曾在《健康好生活》節目中指出，有歐洲研究發現跳過吃早餐習慣的人，患心血管疾病風險比吃早餐的人高4至5倍，因身體長時間處於低血糖狀態，刺激交感神經系統導致心跳加快、血壓上升，從而增加心肌梗塞等的風險。而正正有不少人為減肥而跳過早餐，反而更傷身。

正確減肥｜哈佛減重博士拆解 5大可持續實用減肥法

綜合外媒及《Harvard Health Publishing-5 habits that foster weight loss》報道，曾在哈佛大學附屬營養醫學中心任職40多年的權威減重博士George L. Blackbur表示，不少人減肥時覺得最困難的部分，是不知該如何調節飲食，對此他強調，最重要的是改變飲食及作息問題：讓這些健康的選擇成為你日常生活一部分，同時又不會感到太被剝奪。George L. Blackbur表示，自己40多年來一直為超重和肥胖者提供建議，而下列5大方案最有助患者實現持久減重目標：

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斷食減肥｜做足5件事減肥不反彈

經過一番努力過後，最安慰是看到數字上的回饋，下一步就要想想如何維持身材。本港專業營養師陳宣希Sarah曾接受訪問時提醒，以下5件事是減肥成敗的關鍵：

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