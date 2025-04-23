機場離境稅｜離境稅增至200元「無彎轉」　港府無意調整或分階段實施

政府早前建議，將會調整「飛機乘客離境稅」，由120元加至200元。有意見認為應降低離境稅增幅，惟最新消息指，政府綜合考慮後，認為現時的增幅合理，當局無意調整增幅，亦不會分階段或延期實施。

立法會法案委員會早前的反對聲音及當局的態度，讓外界以為「有彎轉」。惟財經事務及庫務局今日（23日）再向立法會提交文件回應，強調上一次調高離境稅已經是2003年，期間累計通脹約64%，是次加幅與這個數字相若，認為是政府處理財赤開源時的措施之一。

而建議的80元加幅只佔一般市民和訪港旅客的整體出行開支的小部分，認為這個加幅合理和可負擔。因此無意調整加幅，亦不會分階段或延期增加離境稅，亦不打算改變現有制度，強調條例已經豁免轉機客和過境乘客等離境稅，早前亦承諾延長轉機客豁免時間至48小時內。

至於離境稅可否加入「日落條款」，讓經濟好轉時減回，政府指會根據最新的經濟、社會、稅制競爭力、財政狀況等因素，制定合適的公共財政措施。政府會在兩三個月內向立法會提交附屬法例，爭取10月1日落實。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】