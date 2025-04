教宗方濟各逝世 ｜千年「教宗預言」掀起末日論　預測呢年將是世界終結之年

【教宗逝世/方濟各逝世/末日預言】天主教第266任教宗方濟各(Pope Francis)於4月21日逝世,享年88歲。方濟各的離世意味著將會選出下一任新教宗,不過近日網上掀起「最後教宗預言」的討論,根據該預言,由預言起計的第112任教宗是最後一位教宗,之後便會迎來末日。而方濟各便是第112位教宗,到底預言是否準確,內容又是甚麼?

聖馬拉奇預言(Saint Malachy),又稱教宗預言,是由12世紀預言家、愛爾蘭大主教聖馬拉奇(MalachyO'Morgair)所撰寫。1139年,聖馬拉奇到羅馬訪問時,看到了關於未來的異象,以及末日審判前共112位教宗的影像。聖馬拉奇將所見的異象以拉丁文短語,紀錄在羊皮紙上,共112句,每句則對應著一個教宗,並將其交給當時的教宗諾森二世。當時的教廷認為預言存在爭議性,因此將預言封存在羅馬教的機密館裡。直到1595年才被歷史學家懷恩(Arnold de Wyon)重新發現。

然而預言是如何指向最後一位教宗,就是剛辭世的第112位教宗方濟各?預言中,對方濟各的描述是「Petrus Romanus」(羅馬人伯多祿)。方濟各的父親是由意大利移民至阿根廷,因此他有意大利人的血統,因此以羅馬人形容他也相對合理。另外,方濟各之所以會選用這名號,是為了紀念著名聖人「聖方濟各」,他的全名是「Francesco di Pietro di Bernardone」,而意大利文的「Pietro」即是英文「Peter」,根據天主教的中文翻譯則是「伯多祿」,被人認為與預言吻合。

而預言更被認為是未日之說,以下為拉丁文原文:

英文:

In the extreme persecution of the Holy Roman Church,there will sit[i.e.,as bishop].

Peter the Roman,who will pasture his sheep in many tribulations:

and when these things are finished,the city of seven hills will be destroyed,

and the terrible judge will judge his people.

The End.