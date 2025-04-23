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教宗方濟各逝世 ｜千年「教宗預言」掀起末日論　預測呢年將是世界終結之年

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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千年「教宗預言」掀起末日論，預測呢年將會是世界終結之年！

【教宗逝世/方濟各逝世/末日預言】天主教第266任教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日逝世，享年88歲。方濟各的離世意味著將會選出下一任新教宗，不過近日網上掀起「最後教宗預言」的討論，根據該預言，由預言起計的第112任教宗是最後一位教宗，之後便會迎來末日。而方濟各便是第112位教宗，到底預言是否準確，內容又是甚麼？

教宗離世｜聖馬拉奇預言是甚麼？

聖馬拉奇預言（Saint Malachy），又稱教宗預言，是由12世紀預言家、愛爾蘭大主教聖馬拉奇（MalachyO'Morgair）所撰寫。1139年，聖馬拉奇到羅馬訪問時，看到了關於未來的異象，以及末日審判前共112位教宗的影像。聖馬拉奇將所見的異象以拉丁文短語，紀錄在羊皮紙上，共112句，每句則對應著一個教宗，並將其交給當時的教宗諾森二世。當時的教廷認為預言存在爭議性，因此將預言封存在羅馬教的機密館裡。直到1595年才被歷史學家懷恩（Arnold de Wyon）重新發現。

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教宗離世｜預言方濟各是最後一位教宗 這年成世界終結之年

然而預言是如何指向最後一位教宗，就是剛辭世的第112位教宗方濟各？預言中，對方濟各的描述是「Petrus Romanus」（羅馬人伯多祿）。方濟各的父親是由意大利移民至阿根廷，因此他有意大利人的血統，因此以羅馬人形容他也相對合理。另外，方濟各之所以會選用這名號，是為了紀念著名聖人「聖方濟各」，他的全名是「Francesco di Pietro di Bernardone」，而意大利文的「Pietro」即是英文「Peter」，根據天主教的中文翻譯則是「伯多祿」，被人認為與預言吻合。

而預言更被認為是未日之說，以下為拉丁文原文：

In psecutione extrema S.R.E sedebit.

Petrus Romanus,qui pascet oues in multis tribulationibus:

quibus transactis ciuitas septicollis diruetur index tremendous indicabit populum sum.Finis.

英文：

In the extreme persecution of the Holy Roman Church,there will sit[i.e.,as bishop].

Peter the Roman,who will pasture his sheep in many tribulations:

and when these things are finished,the city of seven hills will be destroyed,

and the terrible judge will judge his people.

The End.

中文：

在神聖羅馬教會的最後迫害中，羅馬人伯多祿將統領信眾，在苦難中牧養羊羔，當苦難完結後，七丘之城（羅馬城）將被毀滅，可畏的審判者將審判子民。結束。

預言中指出，教宗方濟各為最後一個教宗，之後人類便會迎來末日審判。（X圖片）

預言中指出，教宗方濟各為最後一個教宗，之後人類便會迎來末日審判。近年有聖經學者研究預言中的教宗時序和時間軸，推估2027年將會是預言中的「審判日」，世界將於這年終結。

預言會否實現無法確定，不過對於聖馬拉奇預言的真假，有人認為是16世紀的偽作，因為聖馬拉奇的同代人並沒有提過這預言，而該手稿在正史中亦沒有任何記載。

同場加映：日本預言漫畫《我所看見的未來 》11大預言

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教宗離世｜教宗逝世將投票選出新教宗

根據天主教會傳統，在教宗逝世後15至20天內，教會會啟動教宗選舉，全球80歲以下的樞機參與在梵蒂岡的西斯汀小堂（Sistine Chapel）的秘密會議，以不記名的投票方式選出新教宗。而外界可透過教堂煙囪所冒出的煙霧顏色得知選舉結果，黑煙表示未布決定，白煙則是代表選出了新教宗。新任教宗會選擇他的教宗名號，並會在一小時內出現在俯瞰聖彼得廣場的陽台上。

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