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永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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永野芽郁被指偷食人夫田中圭，再劈腿韓星金武俊。

【永野芽郁 / 田中圭 / 金武俊 / 宅男女神 / 不倫戀】被封「小綾瀨遙」永野芽郁以「仙女式哭泣」演技獲俘虜不少粉絲，可是這位宅男女神在今日被日媒爆偷食人夫田中圭，另又搭上韓星金武俊約會。

據《週刊文春》指，現年25歲永野芽郁與40歲田中圭因2021年合作電影《接棒家族》結緣，二人在去年9月起發展不倫戀，曾變裝到遊樂場約會，男方亦擁有永野香閨的門匙，感情相親密。永野芽郁又被拍到跟田中圭共進晚餐及到酒吧談心，本月18日還到女方家過夜，隔天離開時，田中圭被記者斷正追訪，田中圭慌張否認兩人有不倫關係，而且沒有女方寓所的鎖匙，留宿只是因自己飲醉酒。

同時，永野芽郁與新劇《新聞主播》的26歲韓星金武俊亦過從甚密，本月中旬兩人被拍得一同搭的士返回女方香閨，金武俊在永野寓所逗留長達8小時，連續兩晚均在家中密會。

永野芽郁不倫戀︱宅男女神永野芽郁驚爆不倫　被指與已婚男藝人同居展不倫戀

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永野芽郁田中圭不倫戀︱金武俊澄清緋聞

此新聞爆出後，永野芽郁隸屬的經理人公司星塵傳播解釋，永野芽郁曾和田中圭曾在影劇作品有過合作，現在則是戲劇圈的好朋友，平時會一起吃飯，儘管有時候兩人會在永野的住家裡用餐，但永野的媽媽和朋友都在，兩人之間沒有男女之間的交往關係。

對於金武俊，星塵傳播回應，他到永野芽郁家裡時，永野的媽媽也在屋內，跟田中一樣，彼此只是演員間的朋友關係，並沒感情交往。星塵指，永野不論男女演員都會招待到家中作客，但已嚴正告誡她，要避免這類容易引人誤解的行為。有關這次報導，對於所有廣告、戲劇客戶及工作人員，以及一路支持永野的粉絲造成困擾，經理人公司誠摯的向各界致歉。

至於金武俊的經理公司針對報導澄清，他確實到過永野的住家，但當時永野的媽媽也在，相當親切的招待他，金武俊對於永野是作為日本演員的尊敬，報導所稱的交往並非事實。

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永野芽郁田中圭不倫戀︱田中圭解釋曖昧

而田中圭的經理公司Tristone娛樂表示，相信如田中圭所言｢沒有外遇關係」的立場，指田中圭從15歲加入公司起，至今沒發生女性方面的爭議，雖然他酒量差又愛喝，因此曾失態令人造成困擾，但在演員工作上相當投入。

針對與永野芽郁的關係，Tristone娛樂表示，田中跟朋友出去聚會是常有的事，不需要擔心，但這次造成外界誤解，行動上可能已出現疑慮，公司已經要求田中圭深切反省並自律。出現這樣的報導，對於田中的太太、家人、合作商、贊助商以及深愛田中的粉絲們，經紀公司深感抱歉。

但田中圭媒追訪，回應指妻子也不知此情，但最後卻曖昧地稱：「我們（和永野芽郁）確實關係很好，但都發覺這樣不太好，所以結束了。」此解釋令更惹網民無限解讀。

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