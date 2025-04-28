中小學試題｜小二中文搶分練習題答案　量詞運用及供詞填充

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 48 分鐘前

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一、

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3.我喜歡周末時分到公園裡散步，放鬆心情。
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10.飛機在天空中飛翔，留下一道白色的飛行軌跡。

二、

1.我們打算周末去海邊玩水。
2.姐姐的書包裡有很多書。
3.雖然天氣不好，但我們還是決定外出散步。

三、

1.D→A→C→B
2.C→B→A→D

四、

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2.她手中拿著一顆閃亮的珍珠。
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