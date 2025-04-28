中小學試題｜小二中文搶分練習題答案　量詞運用及供詞填充

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答案

一、

1.在車上，路途顛簸，手上的飲料不斷搖晃，差點灑出來。

2.孩子們在草地上奔騰，笑聲在空中迴盪。

3.我喜歡周末時分到公園裡散步，放鬆心情。

4.他在街角的公園裡吹奏著色士風，吸引了不少路人的目光。

5.甜品店剛出爐的蘋果派，讓人垂涎欲滴。

6.在音樂會上，我陶醉在悠揚的旋律中，忘記了周圍的一切。

7.這場比賽非常精彩，雙方球隊的表現都讓人熱血沸騰。

8.他在文章加入予多餘的數據，讓整個內容變得雜亂，完全是畫蛇添足。

9.居民們聚集在社區中心討論改善環境的計劃。

10.飛機在天空中飛翔，留下一道白色的飛行軌跡。

二、

1.我們打算周末去海邊玩水。

2.姐姐的書包裡有很多書。

3.雖然天氣不好，但我們還是決定外出散步。

三、

1.D→A→C→B

2.C→B→A→D

四、

1.我買了一盒朱古力作為禮物送給媽媽。

2.她手中拿著一顆閃亮的珍珠。

3.我買了一雙新手套來禦寒。

4.桌上擺著一串美味的葡萄。

5.我們沿著那條小徑散步，享受風景。

6.盒子裡只剩下一塊餅乾。

7.這所學校的環境非常優美。

8.街上開過一輛紅色的跑車。

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