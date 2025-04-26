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招聘熱話｜店舖急聘店員要求勇敢廉潔　網民笑稱：以為ICAC請人

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撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

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店舖急聘店員要求勇敢廉潔，網民笑稱：以為ICAC請人。

不同工作職位對員工的品質要求不同，而店舖聘請店員通常會希望對方能夠「吃苦耐勞」、「有上進心」、「有責任心」等；然而，有人在Threads分享1則招聘告示卻非比尋常，看到要求後笑稱「仲以為ICAC（廉政公署）請人」。

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招聘熱話｜招聘店員要求勇敢正義、不懼邪惡

據圖片可見，店舖貼住招聘告示及3項要求：「急聘店員，必須：勇敢，廉潔，不畏邪惡」；但告示中並未寫明聘請職位、薪資的詳細資料；招聘告示旁貼有一張宣傳單，正以優惠價格出售純淨水，相信店舖可能是雜貨店或超市。樓主見到告示中的要求，笑稱「仲以為ICAC（廉政公署）請人」。

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招聘熱話｜網民紛猜原因：要捉賊？

招聘告示的要求引來不少網民猜測，「店內應該有老鼠，所以要勇敢，可能有鬼，因此要不畏邪惡，至於廉潔，或者或者拆開為廉價清潔工，有可能要店員洗埋廁所」、「要捉賊？我唔得㗎」、「是不是請保安？」、「係咪有人穿過櫃桶底？」；有認出該店舖的街坊「揭秘」稱，「呢間舖我知喺邊度，人哋之前有個職員俾人打爆頭，所以先咁出請人post」。

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