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國泰航空｜3月載客量逾225萬人次按年增逾2成　七欖長途客增長顯著

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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國泰航空上月載客量逾225萬人次，按年增加19.8%。（資料圖片）

國泰公布今年3月份的營運數據，國泰航空3月載客量逾225萬人次，按年增加19.8%。總計今年首三個月，載客人次逾666萬，較去年同期增加23.4%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管上月沒有長假期，休閒旅遊需求較為平靜，但受香港國際珠寶展、巴塞爾藝術展香港展會等大型活動及展覽的推動，前艙需求仍然殷切；而國際七人欖球賽亦吸引大量旅客訪港，長途航線的需求增長尤為顯著。她指，3月份的客運業務表現相對平穩，至於4月及其後的客運需求，由剛剛的復活節假期可見，需求保持穩健。

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國泰上月載貨量增長逾1成

貨運方面，國泰上月載貨量逾14.8萬公噸，按年增加10.6%。劉凱詩指，隨着今年首個傳統貨運旺季開展，貨運業務增長理想。然而，因應近期貿易關稅政策的變動，為貨運業務帶來很多不確定因素，同時改變旅客出行需求，增加營運成本，並對供應鏈形成壓力。

劉凱詩指，「因應貿易關稅政策以及從5月初起「小額免稅」政策，集團預期內地與美國之間的一般航空貨運需求將有所放緩，國泰正積極採取應對措施，確保掌握適當時機，並會善用網絡優勢，靈活調配貨機，以適應市場變化及捕捉新機遇，緩解外部因素影響。

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香港快運載客量按年增25.4%

另外，香港快運於3月接載超過61萬人次，按年增加25.4%。在今年首3個月，載客量按年增加34.3%，至超過186萬人次。劉凱詩表示，香港快運3月增加多個新航點並提升運力。展望4月及以後，復活節假期需求穩健，而由於更多旅客選擇在臨近出發日期時才預訂機票，暑期前及暑期旺季的預訂增速則相對較緩和。

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