代供強積金｜工聯會黃國：至今未見政府有動靜　促兌現承諾為低收入人士代供強積金

政府在2020年承諾，在「積金易」平台運行後，為低收入僱員及自僱人士代供強積金，工聯會理事長、立法會議員黃國今日說，至今卻未見當局有動靜，促兌現承諾，為月入少於1萬元的34萬本地僱員代供5%強積金。

工聯會今日（23日）舉辦「勞工 - 香港經濟的基石」主題論壇之一：「優化強積金 强化退保功能」，黃國促政府必須盡快按機制調整下限至不少於10,000元，並兌現承諾為月入少於1萬元的34萬本地僱員代供5%強積金，上限則可採取分階段方式上調。他說，據估算，代供一年僅為13至14億元左右開支，可說是「小錢辦大事」，財政上完全可以負擔。

▲ 工聯會舉辦「勞工——香港經濟的基石」主題論壇之「優化強積金 強化退保功能」。(譚岳衡fb圖片)

工聯會研究：「低風險」保守型強積金產品回報 全部跑輸本港同期通脹

黃國指，根據工聯會研究發現，「低風險」保守型強積金產品回報全部跑輸本港同期通脹，相比起特區政府推出的銀債和綠債甚至高評級公用機構債，息率有保證在4至5%，而外滙基金長期投資回報率達到4.5%，其外聘投資經理平均管理費約在0.43%，證明市場有能力、有條件推出保證回報而且收費低的強積金計劃產品。

譚岳衡倡提高強積金投資於政府債券比例 提高中青年就業人士強積金供款上限

交銀國際控股執行董事、立法會議員譚岳衡建議，優化強積金制度，發揮好強積金作為退休保障的支柱作用。針對回報年化率偏低、費率較高等問題進行調整，比如：從保本、保回報角度出發，提高強積金投資於政府債券的比例，考慮進行定向投資的可行性；推出更為多元化的投資策略，豐富現有投資組合，可考慮推出和高分紅股票掛鈎的強積金計劃等；提高中青年就業人士強積金供款上限。

勞聯主席、立法會議員林振昇就盡快落實強積金「全自由行」作分享，針對積金局正在進行的公眾諮詢所提出的兩套不同方案──「核心方案」及「延展方案」作出建議。他指，由於建議方案與現時「半自由行」做法類同，他期望「核心方案」能夠趕及在取消對沖日當天實施；至於「延展方案」將涉及修例、設立專項戶口等事項，相信難以在取消對沖日一併實施，但仍期望能以今年內完成為目標，與強積金受託人全數接入「積金易」平台的進度一致。

論壇由工聯會副理事長、勞顧會僱員代表林偉江主持，連同工會代表及工友，論壇有50多人出席。

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