家電安全｜機電署呼籲停用兩款普樂氏、JHE掛牆扇　指長時間使用有觸電風險

機電工程署今日（23日）呼籲停用兩款「Proluxury」（普樂氏）和「JHE」牌掛牆扇，並聯絡供應商回收和退款，指兩款風扇長時間使用後有潛在觸電風險。

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2014年消委會測試 亦指JHE同款風扇有觸電風險

普樂氏的掛牆風扇型號為PWF504012，受影響批次為PO24-0010，所屬供應商是敏寶有限公司。

而JHE的掛牆風扇型號為FW40-A4(JH)，序號為0810Q10401至0810Q11400，所屬供應商為萬利嘉實業有限公司。該款風扇在2014年5月消委會測試之中，亦被指未能通過部份測試項目。當時指，移除該風扇的螺絲孔蓋後，手指可伸入接觸到螺絲，若絕緣體失效會增加觸電風險。

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機電署指，經測試後發現上述兩款掛牆扇不符合相關安全標準，長時間使用後，內部組件可能出現故障，有潛在觸電風險。署方已經聯絡供應商，供應商指，受影響批次掛牆扇的組件在生產時有瑕疵，因此決定回收產品及退款。

有關產品的回收詳情，請參閱敏寶有限公司網頁及萬利嘉實業有限公司網頁。

如有查詢，可致電敏寶有限公司的熱線2698 9280及萬利嘉實業有限公司的熱線2116 0451。

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