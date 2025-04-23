杭州六小龍︱宇樹科技王興興：暫不確定會否到港上市　未來有可能

【李家超/杭州六小龍/王興興/宇樹科技】正在杭州訪問的特首李家超與科技新貴「杭州六小龍」企業代表交流，其後亦分別到訪強腦科技、宇樹科技參觀。

宇樹科技創始人王興興被問到有否到香港上市的計劃時稱未來有可能，目前仍不確定。他又說，宇樹科技一直有開拓全球市場，在香港亦有經營業務，合作機會不少。

觀看最新拳擊機器人演示 李家超鼓勵宇樹來港拓業務

王興興透露，李家超到訪公司期間，了解機器人行業的發展情況，又看了公司的產品演示，包括機器狗、人形機器人，以及未推出的拳擊機器人。

李家超在社交平台說，特區政府部門早前已經向宇樹科技購入機械人作試驗和探討，其機械人亦曾於3月在香港商場與市民互動，相信市場對機械人的需求會越來越多。他鼓勵宇樹科技來港拓展業務，特區政府亦可提供所需支援。

▲ 李家超今日到訪杭州未來科技城展館。（李家超Facebook圖片）

國家主席習近平今年2月在京主持民營企業座談會，王興興有份出席，並獲安排發言。出席座談會的還有六小龍另一企業代表，DeepSeek創始人梁文鋒。

▲ 李家超在展廳聽取「遊戲科學」代表介紹時，試玩大熱遊戲「黑神話：悟空」。（李家超Facebook圖片）

李家超上午亦參訪另一「小龍」、專注開發的強腦科技，了解智能仿生手及智能仿生腿等高科技產品，並與強腦科技創始人韓璧丞交流，李稱，期待在香港見到對方。

「杭州六小龍」是杭州近年崛起的6家科技新貴，包括：深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技及群核科技。其中，經營3D雲端設計平台「酷家樂」的群核科技已遞表申請來港上市。據知，專注機器人的雲深處科技亦有意來港上市。

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