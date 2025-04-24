浙港合作｜兩地政府簽合作備忘錄涉51個項目　涵蓋商貿投資、金融、航空等領域

浙港建立合作機制，正在浙江訪問的特首李家超表示，兩地政府今日簽署合作備忘錄，確立了13項重點合作領域、共51個項目，包括商貿投資、金融、航空等重點合作領域。

另外，兩地也簽署四份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作，以及青年發展範疇的合作備忘錄和意向書，包括共同推進浙港兩地技術研發合作，重點圍繞智慧城市、人工智能、金融科技、生物醫藥、微電子、新材料、新能源等重點領域；大力推動創新房屋科技；共同推動浙江企業國際化發展，支持浙江企業善用香港優勢，拓展國際業務；加強兩地青年交流交往等。

▲ 李家超（左）與浙江省委書記王浩（右）會面。（政府新聞處圖片）

去年14家杭州科企進駐香港科學園

李家超表示，浙港關係一向十分密切。去年已有14家杭州科企進駐香港科學園，我期望通過成立「浙港合作會議」機制，兩地更能凝聚力量共同抓住國家高質量發展和高水平對外開放的重大機遇。

李家超一行下午會轉赴寧波。

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