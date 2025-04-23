九龍城寨｜九龍寨城公園設新展覽　重現《九龍城寨之圍城》電影場景

去年電影《九龍城寨之圍城》大賣，旋即帶來「城寨」風。文體旅局今日（23日）提交到立法會的文件透露，九龍寨城公園會有新設展覽，通過模型、圖像和音響效果等元素，重現電影《九龍城寨之圍城》的多個場景，把昔日九龍寨城的風貌重現於參觀者眼前。

九龍城寨｜設免費導賞團服務

文體旅局提交到立法會的文件透露，「衙門」亦將設置新展覽，重現電影《九龍城寨之圍城》的多個場景，展覽館通過模型、圖像和音響效果等元素，把昔日九龍寨城的風貌重現於參觀者眼前，加深遊人對九龍寨城的遺蹟、歷史及設計的認識。康文署亦安排免費導賞團服務，由專人帶領遊人觀賞園內各項建設，方便遊客觀賞；歡迎學校及團體預訂，遊人亦可即場參加。

目前康文署轄下九龍寨城公園的「衙門」有設置展覽，免費開放予市民參觀，展出內容包括1個戶外展區和6個設於衙門內的展覽館，目的是通過模型、圖像和音響效果等元素，把昔日九龍寨城的風貌重現於參觀者眼前。為了加深遊人對九龍寨城的遺蹟、歷史及設計的認識以提高遊人欣賞的樂趣和加強與遊人的聯繫。為進一步提升展覽館的吸引力，展覽館於去年10月開始至今年4月30日暫時關閉，以便進行翻新工程。

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九龍城寨｜龍津石橋公園工程預計於今年第2季完成

政府數年前向立法會財委會申請撥款6.86億元，就「龍津石橋」遺蹟興建一條保育長廊，原址保存石橋遺蹟，供市民參觀和休憩。文件透露，正在興建中的九龍城區「龍津石橋公園」佔地1.14公頃，設有一條長約320米的地下長廊，展示原有的龍津石橋遺蹟，以及經古物諮詢委員會評估的文物。

公園近世運道入口處，於「接官亭」遺蹟上設置一座裝置藝術，以現代設計展現舊日「接官亭」的歷史風貌。

在虛擬媒體的配合下，長廊將重現歷史地標，展現文化價值，讓公眾認識龍津石橋遺蹟，以及它與九龍寨城的歷史和關係。而公園內廣植花木，並設有長椅、蔭棚等供市民作休憩用途。

此外，公園將與啟德周邊的商業區及擬建的地下購物街連接，有助提高啟德區內的行人暢達度。項目預計於今年第2季完成，待驗收後，便會開放供市民使用。

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九龍城寨｜龍津橋始建於1873至75年

翻查資料，2008年有考古學家在啟德一個探坑內發現了龍津橋的遺蹟，找到一些石板，並出土了約80米長的龍津橋遺蹟。龍津橋始建於1873至75年，是連接九龍寨城正門（東門）與海岸的一個登岸碼頭。而龍津橋在靠岸的一端曾建有一亭，清朝時候用來迎接派駐九龍寨城衙門的新任官員，名為「接官亭」。

該亭於1930年代拆卸，以騰出地方在啟德進行新的住宅發展。今天，九龍城樂善堂小學入口後面豎有一塊刻有「龍津」二字的石碑，料就是該亭遺留下來的物件。

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