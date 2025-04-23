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侵權｜海關搜15間派對房間　檢侵犯版權卡拉OK機拘8人

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

海關搜查15間派對房間，檢獲15部懷疑提供侵權歌曲的卡拉OK機，拘捕8人。（海關提供）

海關過去半個月展開代號「喜鵲動」行動，搗破提供侵權卡拉OK歌曲的派對房間（Party Room），拘捕8名派對房間負責人。

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海關版權及商標調查科科技罪案調查組調查主任文玉瑩今日（23日）表示，在早前臨近復活節假期，發現有派對房間在業務過程中管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。

經情報分析和深入調查後，成功鎖定多間目標派對房間，在版權持有人協助下展開行動，在屯門、葵涌、觀塘和九龍灣突擊搜查15間派對房間，發現經營者涉嫌在業務過程中管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用，行動中檢獲15套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機和一批影音器材，市值約43萬元。

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涉40萬首侵權歌曲

經初步點算，該批機器載有超過40萬首懷疑侵權歌曲，行動中拘捕4男4女（22至44歲），全部為派對房間負責人，涉嫌違反《版權條例》，調查仍在繼續，不排除有更多人被捕。

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