侵權｜海關搜15間派對房間 檢侵犯版權卡拉OK機拘8人
港聞
撰文： 曾秋文
發布時間： 1 小時前
海關過去半個月展開代號「喜鵲動」行動，搗破提供侵權卡拉OK歌曲的派對房間（Party Room），拘捕8名派對房間負責人。
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海關版權及商標調查科科技罪案調查組調查主任文玉瑩今日（23日）表示，在早前臨近復活節假期，發現有派對房間在業務過程中管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。
經情報分析和深入調查後，成功鎖定多間目標派對房間，在版權持有人協助下展開行動，在屯門、葵涌、觀塘和九龍灣突擊搜查15間派對房間，發現經營者涉嫌在業務過程中管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用，行動中檢獲15套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機和一批影音器材，市值約43萬元。
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涉40萬首侵權歌曲
經初步點算，該批機器載有超過40萬首懷疑侵權歌曲，行動中拘捕4男4女（22至44歲），全部為派對房間負責人，涉嫌違反《版權條例》，調查仍在繼續，不排除有更多人被捕。
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