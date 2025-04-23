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香港經濟｜3月CPI升1.4%　基本通脹率1.0%　主因：進出香港交通費和旅遊費用下跌

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%。

政府統計處（統計處）今(23）日公布3份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較今年月份及2月份合計的平均升幅（1.7%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，亦較今年1月份及2月份合計的平均升幅（1.3%）為低。

將3月份的按年升幅與1月份及2月份合計的平均升幅作比較，可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現（今年在一月份，去年則在二月份）而令價格波動的影響。3月份的按年升幅收窄，主要是由於進出香港交通費用和旅遊費用下跌所致。

簡單而言，今年2月份及3月份的CPI升幅維持在1.4%水平，但3月份的基本通脹率為1.0%，較2月份的1.1%略低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.0%）、煙酒（上升4.4%）、交通（上升1.7%）、住屋（上升1.7%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、雜項物品（上升1.0%），以及雜項服務（上升1.0%）。同月錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌2.8%）、基本食品（下跌1.5%），以及耐用物品（下跌0.5%）。

政府預期通脹短期內仍低
今年年首季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.6%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.2%、1.4%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.6%、1.1%及1.0%。

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數在三月較去年上升1.0%，較一月及二月合計1.3%的升幅小。整體而言，各主要組成項目的價格壓力仍受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。

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