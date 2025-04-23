罕見病｜10歲女孩突然失明揭患罕見病MOG　可影響視神經脊髓腦部

青澀孩子像鳥兒準備振翅翱翔，10歲小學生Tiffany於去年10月有日突然失明，十級驚嚇，後來證實她患了罕見免疫系統疾病「MOGAD」（簡稱MOG）。

盡管雲開霧罩山前路，十歲童心依然充滿朝氣，父母也樂觀面對病情，全家以正能量對抗病魔。

▲ 女兒Tiffany患上罕見病MOG，Michael指全家人樂觀面對病情，希望女兒可以重拾健康。（周美好攝）





MOG醫學名稱是「髓鞘少突膠質細胞蛋白抗體病」（Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Disease），是一種近年才發現的罕有免疫系統疾病，因免疫系統紊亂而攻擊自身健康細胞，專攻擊中樞神經系統引起髓鞘發炎，徵狀包括視神經炎、脊髓炎和腦部發炎。

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轉動眼珠感痛楚

Tiffany去年10月初曾出現發燒，休息3天後痊癒，惟過了一星期後，她轉動眼珠時感到疼痛。「我覺得成隻眼裏面都好痛，是扯住痛那種！」以為是看電腦看投影機太多所致，休息幾天又沒事，可是第二個星期後，雙眼出現玻璃體混濁的「飛蚊」，她形容如雲如霧的擋着眼睛，時有時無。

事情未如他們想像般簡單，過幾天後，Tiffany被頭痛纏擾，更嚴重是有天早上，家中全開了燈，她看到所有東西如素描畫的只有黑色，站在身旁的爸爸也看不清。

▲ Tiffany參加香港童軍活動，探索世界。（被訪者提供）

發現MOG抗體

眾人大驚，馬上到私家醫院求診，檢查時已屬不能視物的嚴重程度，視神經腫脹，需立即轉介至政府醫院急症室處理。

Tiffany接受連串檢查，並抽取骨髓檢驗，雖未知病因，因恐有失明之虞，先接受類固醇靜脈注射，視物稍有改善，可看到少許影像形狀。翌日照磁力共振（MRI），發現視神經都有發炎，經過5日類固醇治療後終重拾大部分視力。而檢驗亦已有初步結果，發現Tiffany有MOG抗體。

爸爸Michael說：「這個病的病徵來得突然，可令患者驀地熄了燈般。」他對此也聞所未聞，因屬罕見病，推算香港MOG患者僅得100人。

▲ 每次看到關於音樂的物品，都激發Tiffany的好奇心。（被訪者提供）

開始高劑量類固醇療程

由於MOG屬於免疫系統罕見病，Tiffany需要展開高劑量類固醇治療：由出院第一日開始，每天服用50mg共10粒口服類固醇，然後每星期遞減5mg，即第二個星期服45mg、第三個星期服40mg……如此類推至每日5mg，5mg就維持服用一個月；為防復發，另加上二綫藥物口服免疫力抑制劑硫唑嘌呤（Azathioprine）。因療程長達3個月至半年，Tiffany目前須暫時休學。

Tiffany說高劑量類固醇治療的副作用，是令她常感亢奮、肚餓，有時候又會疲累、頭痛；二綫藥物口服藥的後遺症是晚上睡覺時會肚痛。

此外，療程期間Tiffany試過突然發高燒，視物矇矓，迅即求醫，究竟是病情復發抑或發高燒所致，未能確定。

▲ 病發前，Tiffany經常跟父母到處遊歷。（被訪者提供）

因為患上MOG，Tiffany現時需向不同醫生覆診，包括政府醫院的腦神經、眼科；私家醫生的兒童腦神經科、眼科。

擔心復發 避免復發

為着女兒患病，Michael不斷上網翻查資料，接觸到香港視神經脊髓炎協會（NMOHK），提供不少有用的意見及協助。「雖然MOG暫時未有特定藥物可治療，希望女兒的免疫系統可修復，不再產生MOG抗體。」疾病沒有打擊愛女心切父母的信心。

這半年，Michael最感擔心是女兒突然看不到東西那時，怕她將來一世失明。第二個擔憂是減服類固醇後容易復發，但高劑量類固醇又多副作用，徘徊兩難之間。

▲ 從3歲開始，她就接受空手道訓練，這是比賽時的照片。（被訪者提供）

當事人Tiffany最擔心並非不能視物，因當時事出突然仍搞不清發生何事，若既成事實，她也沒辦法。最憂心反而是發高燒那次，此時她對MGO已有一定認識，最怕是病情復發，當此病接二連三出現就更棘手。聰穎善於表達的Tiffany用大家容易理解的說法：「像足踝『拗柴』般，有第一次就易有第二次，MOG也一樣，要盡量減少它的復發出現。」

起居生活大改變

女兒患病後，他們一家生活從此變得不一樣，不會外出上館子、在外也不能除口罩、有充足睡眠，盡量減低感染疾病機會，Tiffany很小心身體，因知道免疫力下降易傷風感冒，當生病時，MOG的抗體又會增加，不能掉以輕心。

▲ 合唱團表演前，她享受一個人的寧靜。（被訪者提供）

Tiffany外向好動，年僅兩歲已接觸空手道，7歲開始參加比賽；羽毛球、射箭、唱歌和鋼琴也是她的興趣，動靜皆宜。患病無礙她繼續享受運動之樂，仍有打空手道，上興趣班。暫由媽媽在家授業。

大眾對MOG知之甚少，Michael說並非病人或家屬，認識不多在所難免。他叮囑父母們若子女有MOG的相關徵狀，就要警惕及早求醫。這病來得快，嚴重惡化就更快，要把握治療時間。

▲ Tiffany去年在日本沖繩接受空手道訓練。（被訪者提供）

MOG病徵

視神經炎病徵

*視力模糊、視力損失（如看見好多煙一片矇矓，像大近視看不清，甚或是完全失明）。

*視野缺失，視野收窄（如只看到中央，或只看見周圍，有盲點，看不見某部分視野）。

*色覺問題（如顏色變淡變啞，失去鮮艷度，彩色變黑白）。

*光感問題（如光綫暗弱、看不見光、一片黑暗）。

*眼球後方感到痛楚（尤其是當轉動眼球時）。

*初發病徵通常涉及雙眼約31%至58%，但復發就多只涉及單眼。

脊髓炎病徵

*觸覺問題：麻痺、失去感覺（如臀部感覺不到坐着的椅子、行路腳踏棉花感、腳底感覺不到鞋或地板，像打了石膏腳板不貼地）。

*感覺異常和神經痛：極端冷熱感、針釘感、刺痛感、電擊感、極度痕癢、抽筋、頸痛、背痛、腰痛，感覺有外物緊箍着胸部、腰部、身體僵硬。

*活動問題：肢體無力、不能活動、癱瘓 （可以發生於單側或雙側）。

*大小便問題：失禁或不能排出大小便。

腦炎病徵

*神智不清、極度疲倦、嗜睡、癲癇、記憶力衰退、行為異常、影響感官、認知、平衡力等。



本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《10歲女孩突然失明揭患罕見病MOG 可影響視神經脊髓腦部》。

