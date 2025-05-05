  • 28°C
香港時間：202555日 (一) 11:41

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

改名難題｜中國5大最罕見姓氏之一　女網民姓「睾」超尷尬【附12大稀有姓氏】

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 五一黃金周 仁滙醫務 DSE2025 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

中國5大最罕見姓氏之一，女網民姓「睾」超尷尬！

【極罕見姓氏/尷尬姓氏/改名難題】中國的姓氏龐雜繁多，《中國姓氏大辭典》曾收錄超過2萬個姓氏，目前仍再用的約有6000個，當中不少罕見、奇怪的姓氏，亦有一些令人極尷尬的姓，今日來看其中一個。

改名難題｜女網友姓「睾」 解釋姓別令人尷尬

大家生活中可能沒有遇過姓「睾」的人？無錯，這個字正是男性生殖器「睪丸」的「睪」的異體字！或許自我介紹時，說自己姓「睾」，無論是廣東話抑或普通話，發音都與「高」相同，可能身邊的人都不會深究。

然而一名姓「睾」的女網民曾透露自己的親身經驗，當她被追問是哪個「gāo」/「gou1」，她回答「姓睾」，大部分的人都會以為是「高」。當有人進一步詢問「哪個高？」時，想解釋卻只聯想到男性生殖器，只能回答：「睾丸的睾。」令她相當難為情。

同場加映：七師傅親授蛇年改名禁忌

點擊圖片放大
+4
+3

在《百家姓》中也找不到的「睾」姓（或作「皋」）是罕見姓氏，源自上古傳授人物皋陶。據報約有2.8萬人仍用此姓，聚居於江蘇鹽城，並分布於北京、上海、江蘇、安徽、山東、山西和新疆等地。內地傳媒曾列出難起名的「中國罕見的5個姓氏」，「睾」便是其一！另外4個姓分別為：「老」、「毒」、「神」神和「操」。

「睾」字一看之下並不好唸，起名時無論如何配搭，均顯得尷尬。不過，相信一般人聽到「我姓gou1/gāo」時都會自動聯想到常見的姓氏「高」，因為「睾」姓實在是極少見，很多人都不知道原來由此姓氏！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

改名難題｜12大特別姓氏

除了「睾」字外，中國也有不少千奇百趣的姓氏？TOPick精選了12個特別姓氏，一起開開眼界！

點擊圖片放大
+11
+10

1. 屍 

姓「施」或「司」，都可能聽過，但姓「屍」就真的十分罕有！試想想，明明活生生的一個人，卻天生是「屍」是一件多麼尷尬的事。不過若然男朋友叫屍賓，好像可以為這個姓氏加返分。

來源：根據《左傳》記載，周代召伯迎接周王於屍地，就是偃師那個地方的屍姓故地，而屍佼就是晉國的屍侯，曾做過商君的老師，著有《屍子》。 

2. 冥

「你好，我叫冥芬…….」

當有個新同事走過來自我介紹，未瞓醒的情況下真的被她嚇一嚇，以為她要冥婚。

來源：《姓考》上記載，春秋戰國時期，虞國大夫的食地在冥，因此以冥爲姓。 

3. 喪 

喪標、喪強等名字，還以為只會出現在電影裡，原來現實中真的有人姓喪！不過姓喪的男士去訂枱或工作時，人們都會大嚇一驚，因為大家都要叫你一聲：喪生……

阿喪生同阿屍小姐聯婚的時候，不知會否嚇壞一眾賓客呢？

來源：《姓考》記載，喪氏是春秋戰國時期，楚大夫喪左的後代。

4. 中央 

嘩嘩嘩！看見這個姓氏，應該有不少人都想立即改姓！有網民笑言，以後選特首如何決定「愛國愛港」，就必須要改姓中央。

來源：《風俗通義》上記載，中央氏為遠古時代的一個姓氏，在神農氏以後天下分為十二氏，中央為其中一氏。

5. 冠軍 

不用多講，姓冠軍一定是天生贏在起跑線，天生是冠軍。這個姓氏無論配什麼名字也無問題，因為你已經是冠軍！

來源：《姓考》上指，冠軍氏是周代霍叔的後代。

6. 成功 

姓成功跟姓冠軍一樣，天生贏在起跑線，一生出來已經是成功人士。不過「失敗乃成功之母」，不知成功人士的媽媽是否姓失敗的呢？

來源：《姓源》上記載，夏朝大禹治水，大獲成功，所以他的後代便以成功爲姓。

點擊圖片放大
+12
+11

7. 毒

嗚呀！廣大的毒男有福！因為大家終於找到屬於你們的姓氏，這些機會是屬於你們的！不過，身為毒男(女)，還要將自己改姓毒，會否「毒」過頭？

來源：這個姓載於《編海》，相傳是因為唐朝竇懷貞和太平公主相戀，但皇帝唐高宗不同意，兩人只好逃亡，但追兵不少，兩人自殺殉情。沒想到竇懷貞死了，公主卻被救回來，後來公主將遺腹子改姓為「毒」，以示不忘皇帝之毒。

8. 醜 

這個姓是要令人有多尷尬，無論外貌好醜，都一定是醜！

來源：《元史》記載中有醜閭，這個姓氏源於姜姓，出自春秋時期齊國大夫逄醜父，屬於以先祖名字為氏。

9. 禿發

當姓禿發的人，遇到麻煩的推銷電話，可以考慮用以下方法擊退：

「先生，你有無脫髮的煩惱？」

「我何止脫髮，我全家都禿發！」

相信聽到的那位推銷員都嚇一嚇，不敢再推銷下去。

來源：禿發氏源於古代鮮卑族，根據《魏書》記載，禿發壽闐的母親胡掖氏因睡覺，而將壽闐生在被窩裏。而北方習俗稱被爲禿發，因此就以禿發爲姓。

10. 肥

不要笑，根據《漢書》記載中有黥布的部將真的是叫肥銖呢！女生最怕一個字：肥！這個姓，好像配什麼名字也不對，別人肯定以為你在開玩笑。

若果姓肥的人真的是一個肥妹或肥仔，就可尷尬了。

來源：這個姓氏源於春秋時代，據《左傳·昭公十二年》記載，因晉國滅了肥國，肥國君跑到燕國，並以國名作爲他的姓氏。

11. 老男

姓老男的男士可真頭痛，因為從小到大從未試過「年輕」，小時候已經常常被稱呼為老男，到真的變老，想不認老也不行了。

起源：根據《姓考》上記載，老男氏是宋代司馬老估的後代。

12. 冤賴

通常姓賴的人都經常被人開玩笑問：你姓賴架？不過，小編認為姓冤賴的人更可憐，因為他們天生就經常被人「冤賴」。而且，姓冤賴的人改任何名字都是慘被「冤賴」的那個，這次真的是「冤賴」好人。

起源：根據史書記載，冤賴氏是源於鮮卑族，而《魏書·官氏志》亦有記載冤賴氏，不過冤賴氏後來改姓就。

改名難題｜中國5大姓氏

根據中國公安部，按戶籍人口數量排名，2020年的「百家姓」中，排名前5名的依次為王、李、張、劉、陳，此五大姓氏人口總數佔全國戶籍總人口超過三成（30.8%）。

同場加映：髮相運程｜蘇民峰教睇6大髮相M字額=行好運？　女性頭髮現1特徵不旺夫

點擊圖片放大
+9
+8

更多相關報道：

BB改名｜爸爸愛打牌為兒子改名「東風」　登記時擺烏龍變另1字妻子更滿意

BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱　醒目醫生取單字高雅有意義

BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜

BB改名｜爸爸姓「屎」  點改名？ 祖母出手改出優雅好名獲老師激讚

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 王明芳

相關文章

BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱　醒目醫生取單字高雅有意義
08:30 2025/04/05
BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱　醒目醫生取單字高雅有意義
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
09:00 2025/04/06
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
20:19 2025/03/26
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
BB改名｜爸爸愛打牌為兒子改名「東風」　登記時擺烏龍變另1字妻子更滿意
08:30 2025/04/18
BB改名｜爸爸愛打牌為兒子改名「東風」　登記時擺烏龍變另1字妻子更滿意
【罕有姓氏】小學生連名帶姓只有2筆劃 學霸父親：考試爭取更多答題時間
11:30 2021/06/12
【罕有姓氏】小學生連名帶姓只有2筆劃 學霸父親：考試爭取更多答題時間
尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
19:00 2024/06/07
尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜
17:42 2024/12/09
BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利　外母要求孫仔跟母姓後續超離譜
稀有姓氏｜小鎮1500人姓「閃」超多電器名出現　「閃電光、閃電亮」與明太祖朱元璋有關？
17:15 2025/01/03
稀有姓氏｜小鎮1500人姓「閃」超多電器名出現　「閃電光、閃電亮」與明太祖朱元璋有關？

你可能感興趣

BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱　醒目醫生取單字高雅有意義
08:30 2025/04/05
BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱　醒目醫生取單字高雅有意義
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
09:00 2025/04/06
BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
20:19 2025/03/26
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
新手爸媽 網絡熱話 人口 中國

最高瀏覽

偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！
飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水
飲食攻略·二十四節氣立夏｜暑濕困脾恐誘便秘心煩　中醫拆解5大養生食材+祛濕湯水
謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕
謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕
急症室最長等候時間（05月05日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月05日 時間04:05）
尖子培育｜如何培育女兒成為傑出領袖？ 哈佛研究：父母必讀4大秘笈
尖子培育｜如何培育女兒成為傑出領袖？ 哈佛研究：父母必讀4大秘笈