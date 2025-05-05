改名難題｜中國5大最罕見姓氏之一　女網民姓「睾」超尷尬【附12大稀有姓氏】

【極罕見姓氏/尷尬姓氏/改名難題】中國的姓氏龐雜繁多，《中國姓氏大辭典》曾收錄超過2萬個姓氏，目前仍再用的約有6000個，當中不少罕見、奇怪的姓氏，亦有一些令人極尷尬的姓，今日來看其中一個。

改名難題｜女網友姓「睾」 解釋姓別令人尷尬

大家生活中可能沒有遇過姓「睾」的人？無錯，這個字正是男性生殖器「睪丸」的「睪」的異體字！或許自我介紹時，說自己姓「睾」，無論是廣東話抑或普通話，發音都與「高」相同，可能身邊的人都不會深究。

然而一名姓「睾」的女網民曾透露自己的親身經驗，當她被追問是哪個「gāo」/「gou1」，她回答「姓睾」，大部分的人都會以為是「高」。當有人進一步詢問「哪個高？」時，想解釋卻只聯想到男性生殖器，只能回答：「睾丸的睾。」令她相當難為情。

同場加映：七師傅親授蛇年改名禁忌

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在《百家姓》中也找不到的「睾」姓（或作「皋」）是罕見姓氏，源自上古傳授人物皋陶。據報約有2.8萬人仍用此姓，聚居於江蘇鹽城，並分布於北京、上海、江蘇、安徽、山東、山西和新疆等地。內地傳媒曾列出難起名的「中國罕見的5個姓氏」，「睾」便是其一！另外4個姓分別為：「老」、「毒」、「神」神和「操」。

「睾」字一看之下並不好唸，起名時無論如何配搭，均顯得尷尬。不過，相信一般人聽到「我姓gou1/gāo」時都會自動聯想到常見的姓氏「高」，因為「睾」姓實在是極少見，很多人都不知道原來由此姓氏！

最新影片推介：

改名難題｜12大特別姓氏

除了「睾」字外，中國也有不少千奇百趣的姓氏？TOPick精選了12個特別姓氏，一起開開眼界！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

1. 屍

姓「施」或「司」，都可能聽過，但姓「屍」就真的十分罕有！試想想，明明活生生的一個人，卻天生是「屍」是一件多麼尷尬的事。不過若然男朋友叫屍賓，好像可以為這個姓氏加返分。

來源：根據《左傳》記載，周代召伯迎接周王於屍地，就是偃師那個地方的屍姓故地，而屍佼就是晉國的屍侯，曾做過商君的老師，著有《屍子》。

2. 冥

「你好，我叫冥芬…….」

當有個新同事走過來自我介紹，未瞓醒的情況下真的被她嚇一嚇，以為她要冥婚。

來源：《姓考》上記載，春秋戰國時期，虞國大夫的食地在冥，因此以冥爲姓。

3. 喪

喪標、喪強等名字，還以為只會出現在電影裡，原來現實中真的有人姓喪！不過姓喪的男士去訂枱或工作時，人們都會大嚇一驚，因為大家都要叫你一聲：喪生……

阿喪生同阿屍小姐聯婚的時候，不知會否嚇壞一眾賓客呢？

來源：《姓考》記載，喪氏是春秋戰國時期，楚大夫喪左的後代。

4. 中央

嘩嘩嘩！看見這個姓氏，應該有不少人都想立即改姓！有網民笑言，以後選特首如何決定「愛國愛港」，就必須要改姓中央。

來源：《風俗通義》上記載，中央氏為遠古時代的一個姓氏，在神農氏以後天下分為十二氏，中央為其中一氏。

5. 冠軍

不用多講，姓冠軍一定是天生贏在起跑線，天生是冠軍。這個姓氏無論配什麼名字也無問題，因為你已經是冠軍！

來源：《姓考》上指，冠軍氏是周代霍叔的後代。

6. 成功

姓成功跟姓冠軍一樣，天生贏在起跑線，一生出來已經是成功人士。不過「失敗乃成功之母」，不知成功人士的媽媽是否姓失敗的呢？

來源：《姓源》上記載，夏朝大禹治水，大獲成功，所以他的後代便以成功爲姓。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

7. 毒

嗚呀！廣大的毒男有福！因為大家終於找到屬於你們的姓氏，這些機會是屬於你們的！不過，身為毒男(女)，還要將自己改姓毒，會否「毒」過頭？

來源：這個姓載於《編海》，相傳是因為唐朝竇懷貞和太平公主相戀，但皇帝唐高宗不同意，兩人只好逃亡，但追兵不少，兩人自殺殉情。沒想到竇懷貞死了，公主卻被救回來，後來公主將遺腹子改姓為「毒」，以示不忘皇帝之毒。

8. 醜

這個姓是要令人有多尷尬，無論外貌好醜，都一定是醜！

來源：《元史》記載中有醜閭，這個姓氏源於姜姓，出自春秋時期齊國大夫逄醜父，屬於以先祖名字為氏。

9. 禿發

當姓禿發的人，遇到麻煩的推銷電話，可以考慮用以下方法擊退：

「先生，你有無脫髮的煩惱？」

「我何止脫髮，我全家都禿發！」

相信聽到的那位推銷員都嚇一嚇，不敢再推銷下去。

來源：禿發氏源於古代鮮卑族，根據《魏書》記載，禿發壽闐的母親胡掖氏因睡覺，而將壽闐生在被窩裏。而北方習俗稱被爲禿發，因此就以禿發爲姓。

10. 肥

不要笑，根據《漢書》記載中有黥布的部將真的是叫肥銖呢！女生最怕一個字：肥！這個姓，好像配什麼名字也不對，別人肯定以為你在開玩笑。

若果姓肥的人真的是一個肥妹或肥仔，就可尷尬了。

來源：這個姓氏源於春秋時代，據《左傳·昭公十二年》記載，因晉國滅了肥國，肥國君跑到燕國，並以國名作爲他的姓氏。

11. 老男

姓老男的男士可真頭痛，因為從小到大從未試過「年輕」，小時候已經常常被稱呼為老男，到真的變老，想不認老也不行了。

起源：根據《姓考》上記載，老男氏是宋代司馬老估的後代。

12. 冤賴

通常姓賴的人都經常被人開玩笑問：你姓賴架？不過，小編認為姓冤賴的人更可憐，因為他們天生就經常被人「冤賴」。而且，姓冤賴的人改任何名字都是慘被「冤賴」的那個，這次真的是「冤賴」好人。

起源：根據史書記載，冤賴氏是源於鮮卑族，而《魏書·官氏志》亦有記載冤賴氏，不過冤賴氏後來改姓就。

改名難題｜中國5大姓氏

根據中國公安部，按戶籍人口數量排名，2020年的「百家姓」中，排名前5名的依次為王、李、張、劉、陳，此五大姓氏人口總數佔全國戶籍總人口超過三成（30.8%）。

同場加映：髮相運程｜蘇民峰教睇6大髮相M字額=行好運？ 女性頭髮現1特徵不旺夫

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

更多相關報道：

BB改名｜爸爸愛打牌為兒子改名「東風」 登記時擺烏龍變另1字妻子更滿意



BB改名｜爸爸罕姓「雞」為雙胞胎改名超煩惱 醒目醫生取單字高雅有意義



BB改名｜新手港爸姓氏罕見兼唔吉利 外母要求孫仔跟母姓後續超離譜



BB改名｜爸爸姓「屎」 點改名？ 祖母出手改出優雅好名獲老師激讚

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】