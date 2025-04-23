心臟病｜早診斷早治療預防心臟病　機構資助市民接受心臟超聲波檢查

衛生防護中心數據顯示，本港於2023年因心臟病而死亡的登記死亡人數達到7,258人，位居常見致命疾病的第三位。然而，公營醫療資源緊張，公立醫院提供的心臟檢查服務經常大排長龍，即使市民有需求，也未必能夠得到適時檢查。有鑑於此，有機構發起了心臟超聲波篩查計劃，資助有疑似病徵的市民接受相關檢查，名額為1,000名，希望做到「早啲知，早啲醫」。

81歲的高婆婆平日容易氣喘，且經常感到疲倦。她原以為是因為做完家務後身體才會感到疲累，卻不料這其實是心臟病作怪。她憶述，有次接受了心臟超聲波檢查，才得知自己患有心瓣疾病。確診後，她立即接受了微創手術，術後再也沒有出現氣喘和疲倦等症狀，讓她放下心頭大石。

心臟超聲波 助評估心臟結構及功能

像高婆婆這類患有心臟疾病的個案，其實只是冰山一角。有調查顯示，大約41%的受訪市民有瓣膜性心臟病的問題，其中13.4%需要轉介至專科醫生進一步跟進。然而輪候政府心臟超聲波檢查卻輪候需時。

今次發起心臟超聲波篩查計劃的「心聲行動」（Echo Heart Initiative），正是希望讓有需要的市民獲得適切的診斷。發起人之一、香港註冊藥劑師梁耀鳴指出，過去經常接到市民對公立醫院服務的查詢，特別是關於心臟檢查的服務輪候時間，許多人擔心等候太久會延誤病情。因此，該機構與心臟科專科醫生合作，為有疑似病徵的市民提供心臟超聲波檢查，包括容易疲倦、運動時氣促、腳部浮腫及頸部腫脹等症狀。此次計劃名額1,000名，務求幫助市民盡早識別病情。

心臟超聲波是一種非介入性檢查，能即時獲取清晰的心臟影像，用於評估心臟的結構及功能。這種檢查能夠從多方位及多角度為心臟進行掃描，幫助醫生評估心臟的收縮情況、房室的大小、心包膜內有沒有積水及心瓣功能等。

▲ 「心聲行動」（Echo Heart Initiative）發起心臟超聲波篩查計劃。

及早識別病情 避免併發心臟衰竭

假如市民在篩查後發現心臟有異常狀況，心臟科專科醫生將提供醫學建議並跟進病情。如果市民有經濟負擔，醫生也會撰寫轉介信，讓患者能在公立醫院接受後續治療。梁耀鳴藥劑師期望，篩查能夠及早發現市民潛在的心臟問題：「否則，病情可能演變成心臟衰竭等併發症，治療將變得更加困難。從社區健康的角度來看，早診早治亦可減輕政府的醫療負擔。」

有需要的市民即日起可以致電「心聲行動」熱線92627629預約檢查，名額為1,000人，並不設經濟審查。此計劃屬於資助性質，將收取基本費用，市民可根據自身的經濟情況作出考慮。梁耀鳴藥劑師補充，該計劃將在三個月後進行評估，希望能夠招募更多醫生，以擴大篩檢範圍。

▲ 香港註冊藥劑師 梁耀鳴