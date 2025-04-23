  • 29°C
香港時間：2025423日 (三) 17:28

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心臟病｜早診斷早治療預防心臟病　機構資助市民接受心臟超聲波檢查

醫健人物

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

衛生防護中心數據顯示，本港於2023年因心臟病而死亡的登記死亡人數達到7,258人，位居常見致命疾病的第三位。然而，公營醫療資源緊張，公立醫院提供的心臟檢查服務經常大排長龍，即使市民有需求，也未必能夠得到適時檢查。有鑑於此，有機構發起了心臟超聲波篩查計劃，資助有疑似病徵的市民接受相關檢查，名額為1,000名，希望做到「早啲知，早啲醫」。

81歲的高婆婆平日容易氣喘，且經常感到疲倦。她原以為是因為做完家務後身體才會感到疲累，卻不料這其實是心臟病作怪。她憶述，有次接受了心臟超聲波檢查，才得知自己患有心瓣疾病。確診後，她立即接受了微創手術，術後再也沒有出現氣喘和疲倦等症狀，讓她放下心頭大石。

心臟超聲波 助評估心臟結構及功能

像高婆婆這類患有心臟疾病的個案，其實只是冰山一角。有調查顯示，大約41%的受訪市民有瓣膜性心臟病的問題，其中13.4%需要轉介至專科醫生進一步跟進。然而輪候政府心臟超聲波檢查卻輪候需時。

今次發起心臟超聲波篩查計劃的「心聲行動」（Echo Heart Initiative），正是希望讓有需要的市民獲得適切的診斷。發起人之一、香港註冊藥劑師梁耀鳴指出，過去經常接到市民對公立醫院服務的查詢，特別是關於心臟檢查的服務輪候時間，許多人擔心等候太久會延誤病情。因此，該機構與心臟科專科醫生合作，為有疑似病徵的市民提供心臟超聲波檢查，包括容易疲倦、運動時氣促、腳部浮腫及頸部腫脹等症狀。此次計劃名額1,000名，務求幫助市民盡早識別病情。

心臟超聲波是一種非介入性檢查，能即時獲取清晰的心臟影像，用於評估心臟的結構及功能。這種檢查能夠從多方位及多角度為心臟進行掃描，幫助醫生評估心臟的收縮情況、房室的大小、心包膜內有沒有積水及心瓣功能等。

「心聲行動」（Echo Heart Initiative）發起心臟超聲波篩查計劃。

及早識別病情 避免併發心臟衰竭

假如市民在篩查後發現心臟有異常狀況，心臟科專科醫生將提供醫學建議並跟進病情。如果市民有經濟負擔，醫生也會撰寫轉介信，讓患者能在公立醫院接受後續治療。梁耀鳴藥劑師期望，篩查能夠及早發現市民潛在的心臟問題：「否則，病情可能演變成心臟衰竭等併發症，治療將變得更加困難。從社區健康的角度來看，早診早治亦可減輕政府的醫療負擔。」

有需要的市民即日起可以致電「心聲行動」熱線92627629預約檢查，名額為1,000人，並不設經濟審查。此計劃屬於資助性質，將收取基本費用，市民可根據自身的經濟情況作出考慮。梁耀鳴藥劑師補充，該計劃將在三個月後進行評估，希望能夠招募更多醫生，以擴大篩檢範圍。

香港註冊藥劑師 梁耀鳴

撰文 : 香港註冊藥劑師 梁耀鳴

健康問題 心臟病 超聲波 治療 藥劑師 網絡熱話

最高瀏覽

鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光
北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地
2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地
外遊注意丨韓國遊客菲律賓遭搶袋反抗被當街槍殺　當局：一個半月內2宗
外遊注意丨韓國遊客菲律賓遭搶袋反抗被當街槍殺　當局：一個半月內2宗