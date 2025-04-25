Sick問識答｜鼻水長流是過敏或感冒？　醫生教7大症狀助判斷＋分享3招速效緩解不適

近年不少人感染新冠肺炎或流感後，突然出現鼻敏感症狀。本港耳鼻喉科專科陳鍵明醫生指出，這與呼吸道感染後黏膜受損有關，並教市民如何區分感冒與鼻敏感，以及正確使用鼻噴劑的方法。

感冒VS鼻敏感 關鍵在症狀與病程

陳醫生表示，感冒通常除了流鼻水、鼻塞、打噴嚏外，還會伴隨喉嚨痛、咳嗽、發燒及肌肉痠痛，症狀一般來得快，維持大概一周內會自行消退。而鼻敏感則以鼻腔不適為主，症狀可能持續數星期甚至更長，並且不會出現發燒等全身性症狀。

慎用通鼻噴劑 類固醇更有效

不少鼻敏感患者會自行購買坊間的即效型鼻噴劑或是類固醇噴劑，但不清楚其用法和成分。陳醫生警告，前者屬於血管收縮劑，這種藥物雖能快速緩解鼻塞，但連續使用超過兩周會導致「反彈性鼻塞」，令黏膜腫脹加劇。相反，後者這一類屬於類固醇鼻噴劑，見效較慢但效果持久，建議連續使用2至4周，方可見到顯著改善，亦不必擔心會造成依賴。

預防鼻敏感3招

陳醫生特別提醒，若症狀持續或影響生活，應盡早求醫，切勿長期依賴成藥。要減低鼻敏感發作次數，可以遵從以下建議：

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戴口罩：減少接觸花粉、塵蟎等致敏原

注意溫差：進出冷氣場所時披外套，避免鼻黏膜受刺激

勤運動：增強免疫力可減輕敏感發作

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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