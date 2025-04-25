  • 25°C
香港時間：2025425日 (五) 14:13

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜鼻水長流是過敏或感冒？　醫生教7大症狀助判斷＋分享3招速效緩解不適

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

近年不少人感染新冠肺炎或流感後，突然出現鼻敏感症狀。本港耳鼻喉科專科陳鍵明醫生指出，這與呼吸道感染後黏膜受損有關，並教市民如何區分感冒與鼻敏感，以及正確使用鼻噴劑的方法。

感冒VS鼻敏感 關鍵在症狀與病程

陳醫生表示，感冒通常除了流鼻水、鼻塞、打噴嚏外，還會伴隨喉嚨痛、咳嗽、發燒及肌肉痠痛，症狀一般來得快，維持大概一周內會自行消退。而鼻敏感則以鼻腔不適為主，症狀可能持續數星期甚至更長，並且不會出現發燒等全身性症狀。

慎用通鼻噴劑 類固醇更有效

不少鼻敏感患者會自行購買坊間的即效型鼻噴劑或是類固醇噴劑，但不清楚其用法和成分。陳醫生警告，前者屬於血管收縮劑，這種藥物雖能快速緩解鼻塞，但連續使用超過兩周會導致「反彈性鼻塞」，令黏膜腫脹加劇。相反，後者這一類屬於類固醇鼻噴劑，見效較慢但效果持久，建議連續使用2至4周，方可見到顯著改善，亦不必擔心會造成依賴。

預防鼻敏感3招

陳醫生特別提醒，若症狀持續或影響生活，應盡早求醫，切勿長期依賴成藥。要減低鼻敏感發作次數，可以遵從以下建議：

點擊圖片放大
+4
+3

 

  • 戴口罩：減少接觸花粉、塵蟎等致敏原
  • 注意溫差：進出冷氣場所時披外套，避免鼻黏膜受刺激
  • 勤運動：增強免疫力可減輕敏感發作

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 健康養生 疫情 感冒 流鼻水 鼻敏感

最高瀏覽

日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
凍齡靚媽｜昔日性感女神現身杜琪峯70歲壽宴　兩女之母超凍齡：每星期做五天運動
凍齡靚媽｜昔日性感女神現身杜琪峯70歲壽宴　兩女之母超凍齡：每星期做五天運動
急症室最長等候時間（04月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間12:05）
網絡熱話｜警疑在中學講座作評論輕生者言論惹議　學生：呢個就係香港警察嘅價值觀？
網絡熱話｜警疑在中學講座作評論輕生者言論惹議　學生：呢個就係香港警察嘅價值觀？
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光
珠海長隆意外︱珠海長隆電單車特技表演失控衝撞人群　前輪疑壓倒小朋友驚悚畫面曝光