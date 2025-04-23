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楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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楊文蔚結婚苦盡甘來。

【楊文蔚/跳高女神/孔軍凱/拔萃女書院】「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）今日（4月23日）在社交平台發文宣布與前乒乓球運動員、現職牙醫的孔軍凱（Daryl）結束12年愛情長跑，即將共諧連理。Ceci更上載多張在日本接受求婚時唯美相片，配文說「我早就知道，會係你」。北海道櫻花盛放，女神的笑容更燦爛！楊文蔚總算苦盡甘來，童年時命運坎坷，全靠不服輸性格捱過重重難關。

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現年30歲的楊文蔚（Cecilia）是女子跳高香港紀錄保持者，被網民成為「跳高女神」。今日楊文蔚在社交平台Facebook及IG分享與牙醫男友孔軍凱（Daryl）的合照，左手無名指戴上鑽戒的Ceci和未來老公在漫天櫻花樹下笑得幸福燦爛，配文寫道：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住十二年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」

楊文蔚和孔軍凱在中學時期便相識，一人是跳高運動員，一人是乒乓球手，兩人拍拖12年，楊文蔚不時在社交平台放閃。孔軍凱（Daryl）港大畢業，現職牙醫。不過，愛情長跑也並非毫無波瀾 ，楊文蔚2022年曾在ViuTV節目《晚吹－戀講嘢》中透露男友曾在大學迎新營中「偷食」師妹，被發現後他落力挽救，最後楊文蔚被誠意打動才重歸舊好。兩人有共識在2024年巴黎奧運後拉埋天窗。

楊文蔚2016年以1米81初次刷新香港女子跳高成績，同年於台北舉行的國際田徑公開賽以1.83米再次打破香港紀錄，並奪得金牌；翌年於亞洲田徑大獎賽跳出1米88，再破香港紀錄，至今無人能破。2017年她還取得亞錦賽銀牌，最高曾位列世界排名第9、亞洲排名第2。

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楊文蔚結婚｜做過街童住劏房 入讀女拔+港大

笑容甜美、身材1.73米的楊文蔚不僅在田徑場上發光，還獲不少品牌邀請擔任兼職模特兒。運動員要站上頒獎台，背後下過的苦工、流過的汗非常人能想象，而楊文蔚的故事更勵志！

楊文蔚年幼父母便離異，與弟弟隨祖母住，經歷過被親戚白眼指罵的日子，小學時一度成為流連公園不願回家、四處塗鴉的街童！她早年曾到中學分享運動員生涯，說當時無人管，「很少人讚我，所以我不愛回家」。但她說自己心中有條底線，知道什麼不可碰。小一小二的她也因為常在公園跑而一度成為校隊成員。

祖母在楊文蔚16歲時去世，媽媽在內地，當時讀中學的她和弟弟在劏房相依為命，要煮飯、洗碗、拖地、洗衣服，考DSE時為集中精神溫習，走去咖啡店或自修室溫習。成長歲月艱辛，但她說小時候負面的經歷「令我堅強」。

楊文蔚說自己有「不想輸給人看」的好勝心，更因此而被教練發掘跳高天分，從排球女將轉型跳高。說起跳高，原來她中學時參加陸運會，見跳高少人參加容易獲獎，所以參加，怎知一跳就拿了獎牌，更獲教練青睞，從此開始專業訓練，跳高自此成為她生命中不可或缺的一部分！

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楊文蔚結婚｜批評化動力

2010年，楊文蔚首度在跳高場上超越1.7m，並成為香港代表隊一員。然而要超越1.8米，她用了6年，期間曾受批評，但仍是那不服輸的心，使批評化為動力，她要證明自己是做得到！2016年，她1.81米的成績首次打破香港紀錄。

楊文蔚曾於訪問中分享，因體育成績優秀而獲拔萃女書院招攬，但轉校後由升中五降級至讀中三；而她為追上學習進度，要上補習班，讀中四時已開網店賣衫自己賺補習費！她大學選讀香港大學的市場學系，便是想知道如何吸引顧客。她亦曾打趣說若不做運動員，會做空姐，因為長得高，也想周遊列國，而做運動員常到外地比賽，也算是「實現」夢想。

楊文蔚結婚｜善用坐車時間溫習

不服輸的心，讓楊文蔚闖出自己的天地。在香港，不時都聽到運動與學業難平衡的說法，但楊文蔚入讀女拔萃，考入港大。她早年在訪問中自己中學時常用搭車的半小時、一小時溫書：

運動不是令讀書差的因素，但我覺得真正影響學業的是運動員如何分配時間，以及學生是否有心去讀書。如果他真的無心的話，就算減去數小時的訓練時間，他也不會用那數小時去溫書。

楊文蔚威水史：

2017年4月：亞洲田徑大獎賽/1.88米/打破香港及個人紀錄

2016年5月：台北國際田徑公開賽/1.83米/打破香港及台灣紀錄

2016年3月：香港田徑系列賽/1.81米/打破2011年由馮惠儀創下的1.8米女子跳高香港紀錄

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街童跳出香港第一 跳高女神楊文蔚：不想輸給人看

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