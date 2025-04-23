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跳高女神｜跳高女神楊文蔚宣布喜訊　答應嫁拍拖12年醫生男友：早就知道會係你

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撰文： 文體藝online

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

跳高女神楊文蔚宣布喜訊，答應嫁拍拖12年男友：早就知道會係你！

【楊文蔚 / 跳高女神 / 結婚】香港女子跳高記錄保持者、素有「跳高女神」之稱的楊文蔚今日（23日）在社交平台宣布喜訊，答應拍拖12年的男友、前乒乓球運動員孔軍凱的求婚，並分享多張求婚照及兩人的甜蜜合照。

運動員生涯似「砌蛋糕」　楊文蔚：練習就如落麵粉

跳高女神｜拍拖12年男友日本櫻花樹下求婚

楊文蔚在學生時期便與現職牙醫的未婚夫孔軍凱相識，兩人相戀12年，不時在社交平台晒甜蜜合照。

此次求婚，孔軍凱費了不少心思，將求婚場地安排在了櫻花樹下，還從香港邀請了攝影師記錄下重要時刻；求婚合照中，兩人在櫻花樹下甜蜜互動，幸福相擁。

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跳高女神｜楊文蔚：早就知道會係你

楊文蔚寫道：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住十二年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺呢一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。

佢偷偷飛咗@woodylaulau嚟日本，記錄呢一刻，就係因為我講過Pre Wedding 要搵佢去北海道影一輯First Love。唔係最華麗，唔係最戲劇性，完全乜都無準備，但係，我知 那日的櫻花 會記一輩子的。

It's official now and it’s forever.#我就知道佢怕羞有野未講比佢係食飯個陣補番然後都係哭了loveu.Thank you @woodylaulau and see you in Hokkaido.」

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跳高女神｜香港跳高女子紀錄保持者

楊文蔚曾最高曾位列世界排名第9、亞洲排名第2，自2016年起以1米81的成績成為香港跳高女子紀錄保持者，次年將該記錄提高至1米88，該成績亦是現時的女子香港紀錄，同時，一為港隊摘下亞洲田徑錦標賽銀牌。

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