跳高女神｜跳高女神楊文蔚宣布喜訊　答應嫁拍拖12年醫生男友：早就知道會係你

【楊文蔚 / 跳高女神 / 結婚】香港女子跳高記錄保持者、素有「跳高女神」之稱的楊文蔚今日(23日)在社交平台宣布喜訊,答應拍拖12年的男友、前乒乓球運動員孔軍凱的求婚,並分享多張求婚照及兩人的甜蜜合照。

楊文蔚在學生時期便與現職牙醫的未婚夫孔軍凱相識,兩人相戀12年,不時在社交平台晒甜蜜合照。

此次求婚,孔軍凱費了不少心思,將求婚場地安排在了櫻花樹下,還從香港邀請了攝影師記錄下重要時刻;求婚合照中,兩人在櫻花樹下甜蜜互動,幸福相擁。

跳高女神|楊文蔚:早就知道會係你

楊文蔚寫道:「我們從穿住校服講話將來要結婚,到而家數住十二年過去,經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺呢一刻崩潰落淚,結果係好平靜,因為我早就知道,會係你。

佢偷偷飛咗@woodylaulau嚟日本,記錄呢一刻,就係因為我講過Pre Wedding 要搵佢去北海道影一輯First Love。唔係最華麗,唔係最戲劇性,完全乜都無準備,但係,我知 那日的櫻花 會記一輩子的。

It's official now and it’s forever.#我就知道佢怕羞有野未講比佢係食飯個陣補番然後都係哭了loveu.Thank you @woodylaulau and see you in Hokkaido.」

跳高女神|香港跳高女子紀錄保持者

楊文蔚曾最高曾位列世界排名第9、亞洲排名第2,自2016年起以1米81的成績成為香港跳高女子紀錄保持者,次年將該記錄提高至1米88,該成績亦是現時的女子香港紀錄,同時,一為港隊摘下亞洲田徑錦標賽銀牌。

