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膽管癌｜醫生爸爸驚患膽管癌　確診到離世僅3周　早期不明顯8成人有1情形

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

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【膽管癌／癌症】膽管癌被稱為「隱藏版癌王」，初期症狀不明顯，容易被忽略延醫。英國倫敦一名59歲男子Jonathan任職醫生兼傳染病專家，與妻子育有兩名孩子。2019年起開始出現胃痛，未有及時檢查，最終於2019年10月確診膽管癌，從確診到病逝僅3周。

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綜合外媒報道，英國倫敦一名50歲女子Thelma Ainsworth是一名律師，他的丈夫Jonathan任職醫生兼傳染病專家，兩人育有兩名孩子。

Jonathan平日熱衷於跑步，他在2019年起開始出現胃痛，數月後因體重減輕就醫，檢查發現肝臟有嚴重發炎。在等候進一步檢查期間，他自行抽血檢驗，結果顯示異常，最終於2019年10月確診膽管癌，且癌細胞已擴散全身。

膽管癌｜確診到離世僅3周

Jonathan從確診到病逝僅3週，Thelma表示「情況比我們想像的更嚴重，即使Jonathan身為醫生，他也未有及時進行檢查，等到檢查時已為時太晚」。

這場突如其來的變故讓Thelma失去丈夫，必須獨自撫養兩名幼子。在這段艱難時期，她甚至開始自責，認為丈夫早逝是她的過錯，「確診後數月甚至數年間，我都責怪自己，覺得這是我的錯，因為我沒能讓他及時去檢查」。

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直到2022年，當她嘗試撰寫兒童讀物時，發現悲痛阻礙了創作。於是開始透過寫日記來梳理情緒，這些文字最終成為其首部回憶錄《今晚我是一隻狼》（I Am A Wolf Tonight）的靈感來源，「終有一天你會到達能夠面對悲傷的階段，但這需要多年時間，我並非特例。希望我的書能幫助那些經歷類似處境的人，那些必須釋放內心的野獸才能活下去的人」。

膽管癌主要影響消化系統中輸送膽汁的管道，膽汁是協助身體消化食物的體液。如在最早期發現，約20%至25%患者能存活超過五年，但若癌細胞已擴散，存活率則降至2%至5%。由於膽管所在位置，癌細胞容易擴散至鄰近器官如胰臟與腸道。

膽管癌早期可能毫無任何症狀，但當出現問題時，症狀包括排便習慣改變、皮膚瘙癢、高燒、腹痛及體重減輕，部分患者會出現皮膚與眼白泛黃，醫學上稱為黃疸。

癌症殺手｜醫揭早期症狀不明顯：8成患者都有1情形

台灣胰臟科醫生林相宏就曾在個人Facebook專頁上分享病例，並指出膽囊癌因為早期症狀並不明顯，大部分會被誤認為「膽結石」或「慢性膽囊炎」，如果出現食慾不振、噁心、持續右上腹痛、體重下降、黃疸、腹部腫塊等6大症狀，可能已經是膽囊癌晚期。

他又表示，80%的膽囊癌患者都有膽結石，雖然膽結石是很常見的疾病，但膽囊癌是罕見的疾病，只有少於1%膽結石會演變成膽囊癌。因此他提醒，並不是所有膽結石患者都需要摘除膽囊，但若結石造成膽囊慢性發炎或大於3厘米，就會增加膽囊癌的機率，當膽囊息肉大於1厘米時，則建議要預防性摘除膽囊，以預防膽囊癌。

5類膽囊癌高危人士

林相宏還提到，有5種狀況罹患膽囊癌機率很高：

  • 有家族史，上升5倍風險
  • 吸煙
  • 女性，罹癌率是男性3至4倍
  • 肥胖
  • 老年，多數膽囊癌年紀超過65歲

對此，林相宏建議，想要預防膽囊癌，若出現上述相關危險因子，就要定期接受檢查，及早診斷，及早治療。

相關報道：癌症殺手｜老戲骨4度戰勝肝癌終不敵「膽囊癌」病逝　醫揭早期症狀不明顯：8成患者都有1情形

膽管癌｜拆解膽管癌

根據智友站資料，膽管癌在東南亞的發病率遠高於世界其他地區，而根據香港癌症資料統計中心數據，本港膽管癌的年齡標準化發病率在過去10年平均約為2.4（每十萬人口計算）。

膽管癌的徵狀主要因部位和癌症期數而異，當中常見徵狀包括：

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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