名人健康丨48歲女星選美冠軍出身　驚爆香港富豪老公腦出血緊急開刀：這2個月是關鍵期

【廖家儀／太古汽車集團總裁/陳世傑/腦出血】現年48歲的台灣女星廖家儀，繼去年因椎間盤嚴重突出需緊急開刀保命後，近日她的香港富豪老公、太古汽車集團總裁陳世傑亦傳來不幸消息，她於社交平台指，丈夫因持續2周的頭痛，於是送院檢查，竟發現原來是大面積的顱內出血，一度命危。

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廖家儀於Facebook分享其丈夫發病經過，指其丈夫已續2周感到頭痛，形容情況就像是「痛到像自己的腦被咬住」，她於是堅持要他去醫院看急症，並進行電腦斷層掃描(CT)檢查。他的丈夫於當夜凌晨時份被送到另一間醫院，再於翌日早上進行手術，才發現情況已是非常嚴重:

半夜三點鐘，終於順利坐救護車轉院…第二天馬上動手術，幸好有即時將血引流出來，原來已經是大面積的顱內出血。

廖家儀又指等候丈夫醒來的時間是非常煎熬:

現在老公甦醒的時間是我最難熬的時候，只有我一個人真的突然變得好緊張⋯⋯害怕

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至於出事原因，廖家儀又指懷疑是2個月前踩單車跌倒的後遺症:

原來回想應該是兩個月前騎腳踏車的後遺症。當時老公覺得只是家常便飯的跌倒，沒想到後遺症卻在兩個月後爆發。

廖家儀在文末除了感謝一眾醫護人員，又提醒大眾千萬不要輕忽任何的頭痛警示。

另外，廖家儀今日(23日)於台灣出席公開活動時，被傳媒問及老公情況，她則語帶緊張及心疼表示:

這兩個月是關鍵期，我們會持續追蹤，希望能找出真正原因，徹底治本。

廖家儀去年健康亦出狀況

曾於1995年台灣舉辦的環球中華小姐選美活動中奪冠的台灣女星廖家儀，2009年與太古汽車集團總裁陳世傑結婚後，繼過去傳出婚變後，她的健康似乎亦出現問題，自爆因椎間盤嚴重突出需緊急飛台灣開刀，期間更輸了2次血保命。

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頭痛警號｜5種頭痛恐已腦病變

頭痛發作時，不少人都傾向服用藥物止痛，只求盡快緩解痛楚，但並非所有頭痛都能如此應對。如出現以下5種頭痛，建議患者服藥暫時止痛後，仍應盡快就醫，進一步追查頭痛原因，以免情況惡化。

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椎間盤突出治療方法

骨科專科醫生嚴永藝接受TOPick訪問時表示，針對較嚴重的椎間盤突出問題，患者可選擇接受外科手術。常見的手術有兩種，第一種是「頸椎融合術」，醫生會沿著患者頸紋開刀，由頸部前方進入脊椎，取出椎間盤，然後植入支架並用螺絲固定。不過手術的缺點是，該節頸椎會失去活動功能，變相增加鄰近節數的負擔，加快勞損的速度。

另一種手術是「椎間盤置換術」，醫生會置入非固定的支架，好處是能夠保留關節的活動性，但由於可以活動，日後有機會出現磨蝕的情況。嚴永藝提醒，當出現頸痛問題，休息數天仍未好轉，甚至出現手麻痹、手痛、甚至手部遲緩、無力等較嚴重的症狀，就應該盡快求醫。

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同場加映: 腦出血10大症狀

醫生呼籲高血壓患者出現以下10大症狀時，應要及早注意求醫，切勿忽視：

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