餐廳情報︱一鼎台式火鍋進駐將軍澳推限定手作甜湯 盡享高質食材/古早味夜市小食/手搖飲品

【台式火鍋/新店開張】一鼎台式火鍋的香港第三間分店正式登陸將軍澳中心，於4月13日隆重開幕！新店不但推出四重開張優惠，更有限定的全新系列「手作甜湯」，包括今期流行的「開心果綠綠糊」均可無限追加，喜歡貼近潮流的你絕對不能錯過！

▲ 一鼎台式火鍋進駐將軍澳中心！

餐廳情報︱一系列精彩活動

為慶祝一鼎將軍澳分店新店開幕及感謝各位粉絲支持，精心準備了一系列精彩活動：包括新張期內於一鼎台式火鍋以任何消費及讚好一鼎台式火鍋Facebook/ Instagram專頁，即送一鼎限量版環保袋一個。（每張單計限送一個，數量有限，送完即止）

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餐廳情報︱一鼎台式將軍澳分店限定手作甜湯

「手作甜湯」無限追加TOPPOT滿滿桃膠牛乳桃膠口感煙韌滑溜，配上牛乳一試就愛上！桃膠有助身體製造骨膠原，修護皮膚和保持彈性，非常適合一眾貪靚香港人！

手打．紅豆沙麻糬—手打紅豆沙清甜細膩，配上Q軟的麻糬，兩者比例完美配合，每一口都十分滿足！

開心果綠綠糊—開心果顏色碧綠鮮豔，口感醇厚幼滑，含有豐富營養價值，好味之餘又健康，是近年極受歡迎的甜品之一。

養生．桃膠銀耳羹—桃膠口感煙韌滑溜，還有修復、排毒、補血氣等功效。而銀耳則天然擁有膠質特性，具有滋陰潤肺作用。

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餐廳情報︱高質素食材新鮮直送 多款吃到飽套餐任你選

一鼎台式火鍋放題共有多款吃到飽套餐可供選擇，人氣Top 1的【澳洲200日純穀飼牛吃到飽套餐】由$329起，包含了澳洲200日純穀飼牛、澳洲純和牛及澳洲冠軍草飼羊等多款高質直送肉類，澳洲200日純穀飼牛跟美國安格斯牛相比，絕對有過之而無不及，甚至已經非常接近和牛的等級，肉質鮮嫩多汁，具有極佳的口感，絕對是超高性價比之選！

另外【澳洲M8純和牛吃到飽套餐】由$409起，包含澳洲M8純和牛、日本北海道四元豚、澳洲純和牛及台南花雕雞等多款精選肉類，澳洲M8純和牛表面油花呈霜降大理石紋，肉質幼嫩多汁，肉味濃郁，一試難忘！

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一鼎茶必飲外帶台式手搖飲品 100%選用新鮮水果人手製作，除了堂食套餐可以暢飲指定款式的台式飲品外，一鼎更設有提供外帶的一鼎茶，總共有多達三十多款台式飲品，款款新鮮即製，果味香甜味美，不添加任何色素，還有多款深受歡迎的自家創飲品，如：一鼎西柚、牛油果草莓沙冰、鮮芒芒甘露，每杯都是還原台灣地道手搖的堅持。

感受濃濃台灣味的用餐體驗 超過三十款地道食材一鼎台式火鍋放題設有午市放題和晚市放題，除了主食的肉類，均提供超過30款台式鍋物、自家製古早味滷味、人氣即製台式茶飲免費任點。超過10款台式夜市小食，沿用台灣夜市古早做法，例如古早蒜味小香腸、黑糖炸麻糬、九層塔花枝丸、一鼎鹽酥雞等，讓您無需親臨台灣也能品嚐地道風味。

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