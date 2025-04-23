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寫滿愛愛滿瀉︱《哪吒》蘊含豐富人生哲理　前聖保羅男女校長：父母鼓勵子女克服人生障礙

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

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潘鎮球校長鼓勵年輕人，無論成功、失敗，都不要輕易動搖自己。

聖保羅男女中學】相信不少讀者都看過最近賣座冠軍的電影《哪吒2》，但未必所有人都知道《哪吒2》還有一齣前傳，叫《哪吒之魔童降世》。兩齣動畫都拍得很精彩，我最欣賞是《哪吒》電影中蘊含的豐富人生哲理，包括哪吒不惜犧牲自己的性命為斬妖除魔而戰，過程中哪吒父母對這魔童展示出毫無保留的愛、還有敖丙與哪吒那份純真的友誼，讓他們攜手力戰魔神。

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《哪吒》這兩齣動畫，若能細心玩味，你會發現它們是一套很實用的精神健康教育範本。

電影的主角哪吒，他本應是靈珠轉世，但卻被奸人申公豹用魔丸調換了靈珠，結果他一出生就是個搗蛋破壞王，全城的人都排斥他、歧視他，見到他出現都避之則吉。試想想，若哪吒是你的孩子，他在家庭、學校和社會裡會受到怎樣不公平的對待，他到處都可能被歧視、排斥，甚至欺凌，要承受許多正常孩子無須承受的精神壓力，嚴重影響了他的情緒與精神健康。但《哪吒》裡的魔童，面對社會上種種的不公，他選擇了積極面對。在電影裡這幾句金句，強有力地道出哪吒那種積極、正向的人生觀。例如他說：「我命由我不由天，是魔是仙，我自己說了算！」

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他雖然生而有魔性，但他想通了，不會讓這魔性主宰他的命運; 反之，他堅信自己的路自己創，憑著自己不屈不撓的奮鬥精神，可以改變命運。所以各位年輕人，不要太著意別人對你們的觀感與批評，無論成功、失敗，都不要輕易動搖自己對自我的肯定，活著永遠保持心智健全、正向樂觀。

哪吒又說：「若命運不公，就和它鬥到底！」這句很有豪氣的話是要告訴我們：也許我們的孩子天資不如人，甚至有些先天性的缺陷，令到他們和別的孩子比拼時會輸在起跑線上。但只要為人父母者正視和接納命運對我們孩子的「不公」，積極地鼓勵他們去克服人生路上的重重障礙，靠賴這份愚公移山的精神，就算是「魔丸」也可以轉化為「靈珠」。

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欄名:寫滿愛愛滿瀉

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撰文 : 潘鎮球 前聖保羅男女中學校長

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