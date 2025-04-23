視后佘詩曼︱阿佘坦言屬事業型大部分時間工作　佘詩曼透露開始規劃退休盼更多時間陪家人

【視后 / 佘詩曼 / 阿佘】視后佘詩曼（阿佘）再為銀行拍廣告，今次阿佘在廣告化身客戶經理，趁機學精兼教精身邊姊妹籌劃未來，更披露理想退休生活。

在開鏡前，專業的阿佘預先特意深入了解客戶經理（RM）的日常工作，以令拍攝時可展現RM的專業形象。從未演過銀行職員角色的阿佘保持演員一貫的專業態度，細膩揣摩每個細節，將客戶經理（RM）一角詮釋得淋漓盡致，她笑言：「唔演繹過都唔知原來我個RM咁犀利！」

視后佘詩曼｜阿佘搭飛機被野生捕獲 全程只食呢樣維持好身段

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阿佘也會推薦身邊一班好姊妹尋求RM的協助支援子女升學，表示：「佢哋好多都有小朋友，升學支援服務非常適合佢哋，幫忙家長減輕壓力，我班姊妹可以擔心少樣嘢。」

阿佘表示：「尤其我經常要外出工作，提前為健康做好規劃至關重要。選擇保險時，我會特別關注保障係咪局限於本地，確保無論身處邊度都可以安心投入工作。」阿佘提及自己亦會定期做身體檢查，為人生未雨綢繆。她認為對健康的重視，不僅是對自己的負責，也是對工作和粉絲的承諾。

她回想初入行時，以為後生就是本錢，忽略分配收入的重要性，發生過好多理財方面的「蝦碌」事。至今，她入行近28年，深刻體會到：「唔好以為後生就可以由得佢，越早計劃就越早享受。」

阿佘憑「Man姐」一角榮膺三料視后後，頻繁外出拍攝和出席活動，坦言自己是事業拼搏型，大部分時間都在工作，她表示未來希望能抽出更多時間陪伴家人，並開始制定退休規劃，以全新身份開啟第二人生。

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