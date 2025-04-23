豪門家族｜霍啟剛三代同堂山西旅遊　郭晶晶打扮樸實無保鏢護駕獲封「豪門清流」

【郭晶晶/霍啟剛/豪門】「跳水皇后」郭晶晶於2012年跟豪門二代霍啟剛結婚，婚後育有1子2女，獲封貼地新抱的郭晶晶專心相夫教子，日前趁著復活節長假，霍啟剛三代同堂到內地山西大同旅遊，期間被當地人巧遇兼拍照上載小紅書。

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百億豪門丨沉實打扮「隱藏」人群中？

霍啟剛跟父親霍震霆、老婆郭晶晶、大仔霍中曦、二女霍中妍及細女霍中怡以及一眾親友到訪懸空寺，從短片所見，郭晶晶跟家人均以黑色外套、牛仔褲搭配cap帽示人，予人樸實之感外，低調打扮亦附合富豪「保安」考量，難怪霍氏一家出遊未有保鏢護駕下，仍然顯得自在。

另外，當一眾人落樓梯時，郭晶晶兩名女兒走在前面，反而大仔霍中曦就好識做，全程攙扶著爺爺霍震霆。

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百億豪門丨為愛女慶生

其後，霍氏一家被發現入住當地的豪華民宿，網民翻查資料，郭晶晶等人入住民宿套房為1266人民幣一晚，可說是頂級了。此外，網民大讚43歲的郭晶晶素顏皮膚超好，惟眼袋和法令紋都明顯，似乎不敵歲月的痕跡。

這次旅行適逢撞正女兒霍中妍8歲生日，霍啟剛和郭晶晶於大同的百年老店設宴為女兒慶生，從老店工作人員分享的照片所見，生日主題為美人魚，現場更有各色各樣的氣球氖點綴，童話氛圍十足。

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百億豪門丨坐高鐵唔揀頭等

霍啟剛為香港的豪門二代，家族身家估計至少有300億港元，身為百億豪門新抱的郭晶晶無論生活或衣著都頗樸實，出遊均以平民化交通工具代步。

去年5月，郭晶晶上載幾張跟3子女到深圳美術館睇展覽的照片，她揀選坐高鐵而且是二等座，低調的生活方式獲網民封為「豪門清流」。

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