乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】

【乳癌／油品／最惡乳癌／三陰性乳癌】乳癌是本港女性最常見的癌症之一，近年更超越大腸癌，在本港10大癌症中排行第2。最新有研究指出，3種常見的家用植物油會直接誘發「最惡乳癌」，甚至會阻礙免疫治療的效用。有營養師提醒大家要慎選油品，避免攝取過多脂肪酸，埋下癌症的病根。

最新影片：

乳癌｜Omega-6脂肪酸助長最惡乳癌＋阻免疫治療

台灣營養師呂美寶在其Facebook專頁發文，引述美國康乃爾大學2025年3月發表於《Science》期刊的最新研究，發現日常飲食中的Omega-6亞麻油酸（Linoleic Acid, LA）可能直接促進「最惡乳癌」——三陰性乳癌（TNBC）的生長。呂美寶舉例，如大豆沙律油、粟米油和葵花籽油同樣含有高量的Omega-6亞麻油酸，而日常飲食中過多的Omega-6不僅會造成能量與脂肪過剩、慢性發炎等，更加會直接被三陰性乳癌細胞直接感知和利用，換言之助長乳癌腫瘤生長。

另一項同樣在2025年發表於《Immunity》的研究指出，三陰性乳癌會釋放花生四烯酸（AA）——是Omega-6的代謝產物，來改變免疫細胞的功能。這些被「重新編程」的免疫細胞不僅不攻擊腫瘤，反而幫助腫瘤逃避治療，等同削弱免疫治療效果。

乳癌｜預防乳癌4大飲食建議

雖然Omega-6亞麻油酸和花生四烯酸（AA）被證實會直接助長「最惡乳癌」生長，但這兩種脂肪酸是身體需要的營養素之一，對於維持身體的荷爾蒙代謝、免疫、神經傳導與生殖功能有重要的角色。故此，日常飲食仍需要適量攝取，切忌過量以降低患乳癌的風險。為此，呂美寶建議4大飲食貼士，適量攝取 上述2種脂肪酸 ：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

減少使用富含Omega-6的植物油：如大豆沙律油、粟米油和葵花籽油

限制加工食品和油炸食品攝入

增加Omega-3脂肪酸來源：如中小型深海魚類、深海魚油、海藻油、亞麻籽，有助於抗發炎與調節平衡

平衡油脂攝取：癌症患者應在專業指導下調整飲食中的油脂攝取的來源與含量

乳房檢查｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關文章：

永不放棄｜人到39歲慘遭裁員妻子同年患乳癌 前公司高層化身「街市王子」：勇敢生活！

本港10大癌症最新排名︱乳癌首超大腸癌成第二號殺手 推薦12大最佳防癌食物

乳癌｜婦科名醫見盡千名癌友 35歲患「最惡乳癌」重返職場更有同理心

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5