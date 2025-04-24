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洗冷氣機｜冷氣機傳惡臭關人體死皮事　專家教10步驟洗冷氣1招提高製冷力兼殺菌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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冷氣機久未清潔有機會傳出惡臭，專家教10個步驟清洗冷氣。

【洗冷氣/ 冷氣機/ 衛生/ 殺菌】隨著天氣逐漸變得炎熱，又是時候準備出動冷氣機；但冷氣久未使用容易散發臭味，而灰塵污垢積聚亦會影響環境衞生及冷氣機功能。TOPick就整理不同專家清洗冷氣的步驟及注意事項，供大家參考。

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洗冷氣機｜10個步驟清洗冷氣機

裝修學院居家達人Kova曾接受TOPick訪問，分享清洗冷氣機的程序：

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Kova提醒大家清洗冷氣機時需注意以下事項:

  • 清潔前應先關閉冷氣機電源，防止意外發生。
  • 做足保護措施，防止污水四濺。方法:準備兩個垃圾膠袋。將垃圾膠袋剪開並貼在冷氣機底部，再剪開第二個垃圾膠袋形成圓筒形，用膠紙將二個袋連接，並在膠袋底部放水桶盛水。
  • 膠制鉸位易爛，須小心取出。
  • 使用高壓水槍清洗水盤和機身前，須用膠袋覆蓋機身、電子零件和帶電部分，防止觸電。
  • coil水(蓋水)和水比例為1:3。

洗冷氣機｜適當保養及定時清洗冷氣機

Kova建議，每兩星期應清洗隔塵網、進氣口和出風口一次，防止氣流受阻及影響效能。此外，可打開隔塵網，觀察隔塵網後的coil位。如果coil位非純銀色，表面有污漬，即可用冷氣清潔劑清洗，以免影響製冷效果。最好安排有經驗技師定期檢查、保養及維修冷氣機。

洗冷氣機｜專家:人體皮屑致冷氣機傳出臭味

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強曾受訪指，污水管及室內環境的人體皮屑、紙模等有機物質被吸進冷氣機均可令冷氣機傳出臭味。

由於家居冷氣機主要利用室內空氣循環的原理降溫，當室內空氣中的人體皮屑被吸進製冷系統後，會與水分結合變成漿糊狀物體，容易堵塞隔氣。若長期不清洗，便會發出異味。

要預防冷氣機傳出臭味，建議每隔1至2個月為冷氣機自行消毒殺菌，用1:99稀釋漂白水，以噴水壺噴灑隔塵網後的「凍coil」，讓漂白水滲入去水系統進行消毒。

至於坊間有泡沫清潔劑可去除製冷部位的污垢及霉菌，許錫強認為清潔劑不能完全清潔冷氣機內的污垢，建議應定期找專業冷氣技工清洗。

更多相關報道：【洗冷氣機】冷氣機久未清洗極污糟　專家教1招低成本清潔提高製冷力兼殺菌

洗冷氣機｜清洗隔塵網塵埃僅表面功夫

裝修學院校長Simon曾受訪拆解清洗冷氣機時注意事項，他解釋，冷氣機因一整季沒被使用，溫差令裏面濕氣纍積，嚴重潮濕，因此出風的内外部分都會有霉菌滋生。除非戶主有做防霉除霉工序，否則霉菌一路累積，再打開時就會釋出極多細菌及霉味。

他又指出，很多人清洗冷氣機只注重清洗隔塵網上的塵埃就完事，但其實遠遠不足夠，因冷氣機内部有更多看不見的細菌：

如果開冷氣後，發覺有鼻塞、呼吸不順、打噴嚏情況，但不是傷風，就證明冷氣機内有很嚴重的衛生問題。

清洗冷氣機分3大階段

Simon表示，清洗冷氣機分3個階段，清洗隔塵網只屬於最基本的「小洗」，另外還有中洗、大洗，會包括清洗冷氣機內部及出風口部分。

  • 小洗：清水處理即可，視乎骯髒程度定期處理

「小洗」主要代表清洗隔塵網。居住地區不同，隔塵網骯髒程度不一，有些地方的冷氣機隔塵網經過一季仍非常乾淨，但有的僅2星期已積存像鋪了一層毛毯般的塵埃。Simon建議，戶主應每隔1星期拆下隔塵網查看，定期做清洗。

  • 中洗：低成本DIY洗冷氣方法 可提升製冷力

「中洗」指的是用冷氣機清潔劑，噴灑冷氣機中層的銅片；銅片在將隔塵網拆開後就會看到。清洗方法根據清潔劑產品的指示進行，通常噴灑後停留2分鐘，再開啟冷氣15分鐘，作用是將銅片上的污漬、致敏原完全溶化，並帶到冷氣機去水管冲走，可以改善製冷。

由於成本只需幾十元，屬於戶主可以自行做到、較仔細洗冷氣的方法，因此建議在夏季前、大約5月份清洗一次，也可視乎情況更勤加清潔：

如果很久不洗，用清潔劑就很難去除塵埃。就算能溶解，也會堵塞水喉；沒有堵塞的話，慢慢也會形成一層「潺」，積聚在水管内造成堵塞漏水。

  • 大洗：成本較高、可按需要進行

裝修學院家居清潔科專家顧問陽明霖表示，「中洗」雖然有一定作用，但不能做到完全的空氣潔淨，因清潔劑只停留在金屬片表層，內部釋出的空氣依然有細菌。因此想要最深層清潔，就不能一直只做「中洗」，而需要找清潔冷氣機公司協助進行「大洗」。

而究竟幾時有需要進行「大洗」？Simon指出，如果每次開冷氣都出現鼻塞、打噴嚏情況，但不是傷風，就證明致敏原已深植冷氣機内部，需要專人進行「大洗」。

不過，「大洗」成本往往幾百元起跳，市民若勤力做「中洗」，就不會太麻煩。但長久而言，冷氣機仍需要深層清潔，才能保持機件乾淨、節能、延長壽命。

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清洗注意事項

「小洗」及「中洗」階段，使用清水即可；唯「大洗」時，各個清洗冷氣機公司有不同的清洗用品及方法。Simon提醒：

專人通常會用水、酸性產品或酵素清潔，甚至有不同的藥水，但一定要避免他們使用酸性產品清潔内部零件。因酸性會侵蝕金屬，導致冷氣機越洗越容易壞。用水或專用的中性藥水、酵素是最好的，一定不可以用強酸。

保養冷氣機貼士

Simon建議，市民日常可以用最簡單方法保養冷氣機，例如關冷氣前，將製冷轉為送風模式，過15分鐘再關，能減低忽冷忽熱導致的溫差，令冷氣機凝水，從而減少霉菌滋生；關閉冷氣後也不要馬上開窗，避免溫差。最好每年做1次「大洗」、每個月洗1次隔塵網，並順便清潔出風口。

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