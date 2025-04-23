謝霆鋒演唱會︱獲日本時裝教父山本耀司加持　黑色皮革結他帶呼應霆鋒叛逆搖滾形象

【謝霆鋒演唱會／謝霆鋒 / 山本耀司】繼GUCCI為謝霆鋒專門設計結他帶及接收器皮革袋後，日本殿堂級品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）亦跟霆鋒展開跨界合作，為霆鋒打造專屬結他帶。

山本耀司為霆鋒即將舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》創作了兩條獨家訂製的結他帶，透過這次合作，山本耀司將其標誌性的前衛美學帶上舞台，解構時尚與音樂之間的界限，為現場表演注入藝術能量。

延續其標誌性的解構主義和黑色美學，山本耀司從演唱會主題「進化」的概念為設計靈感，將霆鋒的音樂視野轉化為具體設計。黑色皮革結他帶配上銀色圖案，傳達著轉變的故事，象徵著藝術創作中，通過毀滅實現重生的過程。

立體的銀器裝飾呼應了謝霆鋒大膽叛逆的搖滾形象，增添了深度和視覺衝擊力。這次的crossover超越了傳統配飾概念，將結他帶提升為可穿戴的藝術作品。

謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒預告演唱會狂換結他 GUCCI獨家打造全球唯一「戰衣」

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謝霆鋒演唱會︱為山本耀司設計驚嘆

收到品牌寄來的包裹，霆鋒馬上開箱，看到結他帶的設計，不禁驚嘆：「這個是Yohji Yamamoto（山本耀司）幫我做的結他帶，真的好謝謝他們做的。他的這個反光面跟壓紋，這個比例是非常非常的好。沒想到Yohji Yamamoto會做這樣的一個就是比較搖滾的東西。」

此外，品牌亦為霆鋒奉上最新2025年巴黎時裝周上show款runway look及Yohji Yamamoto的專屬銀飾系列GOTHIC YOHJI YAMAMOTO，霆鋒先帶上純銀頸鏈，即謂：「Cool！」然後便拿着結他帶，「我哋可以揀結他去配搭啦。」

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