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五一黃金周｜議員倡引入電動觀光車入東壩　引述政府稱將加密小巴班次

港聞

發布時間： 41 分鐘前

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有立法會議員引述政府部門指會增加東壩接載小巴數目，以便在五一黃金周加強服務。（資料園片）

西貢麥理浩徑和東壩近年成為內地旅客熱門「打卡位」，惟近月多次出現擠擁等車人潮，更有高價「黑的」出沒。多名議員約見運輸署等政府部門，引述部門指，已跟小巴營運商溝通將增加東壩接載小巴的數目，以便在五一黃金周加強服務，而警方和民安隊屆時也將增派人手維持秩序。

民建聯立法會議員鄭泳舜、李世榮，聯同兩名西貢區議員今日（23日）會見相關政府部門。鄭泳舜表示，雖然當局已在長假期間增加往返東壩的小巴數量，但「山徑黑的」問題依然有待解決，部分的士的行駛速度也引起不少投訴。他認為，當局應在五一黃金周期間密切觀察交通狀況，若情況未見改善，建議考慮限制的士進入禁區，實行「出一輛進一輛」的措施，以確保交通順暢。

立法會議員李世榮日前到場視察，他發現有不少的士載客，提議政府可以使用電動觀光車。他指出，除了載客率較的士高，又有效分流交通，提議可以規定的士只可駛近西壩的位置，不可駛入最塞車的東壩位置，至接近西壩位置，旅客即可轉乘電動觀光車進入東壩。

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