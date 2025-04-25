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公屋熱話｜首派井字形公屋「小朋友覺得驚」　港媽糾結：要唔要？

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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首派井字形公屋「小朋友覺得驚」，港媽糾結：要唔要？

【公屋輪候 / 井字形公屋 / 大圍】獲派公屋是否接受需要考慮到諸多因素，且通常只有3次機會，要反复考量慎重做決定。

近日，有港媽在Facebook「香港公營房屋」群組發帖，指輪候公屋9年獲派沙田大圍井字形公屋，但實地考察環境時，小朋友卻「覺得驚」，加之另一半不太喜歡，令她十分糾結是否接受編配……

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公屋熱話｜小朋友見到井字形公屋「覺得驚」

樓主表示，他們一家輪候公屋近9年，近來獲首派到大圍新翠邨井字形屋邨的新傑樓單位，詢問網民「請問要唔要好？新翠好住嗎？」

樓主一家人曾到實地考察，發現單位正在進行翻新工程；而且小朋友「屋外望落去小朋友覺得驚」，加之自己的另一半不太喜歡該單位，這令她十分猶豫。

樓主解釋道，「其實唔係問題單位，我係ok㗎，不過我另一半唔太鍾意，加上小朋友佢哋太細，佢哋望落井字形樓覺得驚，所以我仲15、16緊」，同時還詢問網民新翠邨的居住環境如何。

樓主一家四口輪候9年獲派井字形公屋。（網絡圖片）

公屋熱話｜網民意見兩極：好住vs唔好要

熱心網民紛紛留言分享居住體驗，列舉了不少優點，「好住、租憑、交通方便、正嘢」、「大圍簡直正啦！交通方面，小朋友就校網好」、「沙田正，交通方便，校網好，新翠是舊些，間格好用，自己整靚咪得」、「大圍街市超多嘢買，大圍去邊都方便」、「新翠喎新樓住到依家，超級好住」、「呢個位勁到方便」。

樓主一家到公屋實地考察，小朋友「屋外望落去小朋友覺得驚」。（《Mother》劇照）

不過，亦有人認為如若家人不滿意，即使入住也未必順心，可以等二派，「新翠緊係唔要啦，咁舊」、「我自己都有小朋友，唔會要井，除非3次都……我會搏第二派」、「小朋友驚就唔好要，另一半又唔中意，咁住落都唔開心」、「唔好要」、「都認同，井字形望落去真係好驚」。

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