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瘋狂駕駛｜長沙灣平治車狂亂駕駛案兩男子被捕　車上拾獲攻擊性武器

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

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長沙灣上周四（17日）發生一宗狂亂駕駛案，警方兩日後拘捕兩名涉案男子。（曾秋文攝）

長沙灣上周四（17日）發生一宗狂亂駕駛案，警方兩日後拘捕兩名涉案男子，分別涉嫌「狂亂駕駛」及「阻礙警務人員執行職務」等多宗罪行。

深水埗警區交通部人員於4月17日上午約10時，在長沙灣深盛路進行打擊交通違例行動，期間發現一輛可疑私家車停泊在深盛路8號對開，人員上前截查惟司機拒絕合作，並駕車沿深盛路往興華街西方向逃去。

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警方其後於長沙灣興華街西與深旺道交界發現涉事私家車，司機沒有按指示停下，加速向前撞向兩輛私家車後往美孚方向逃去。經進一步調查發現涉案私家車於案發時懷疑套上假車牌。案中一名私家車男司機及一名男乘客受輕傷，清醒送往明愛醫院治理。

深水埗警區刑事調查隊第9隊跟進案件，至4月19日下午，人員在青衣拘捕一名姓鍾（31歲）男子及一名姓方（30歲）男子，涉嫌「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」、「偽造文件」、「藏有攻擊性武器」、「管有他人身份證」及「盜竊」等罪行。姓鍾男子另涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，人員於同一地點尋獲涉事私家車。姓鍾男子已被暫控一項「狂亂駕駛罪」、「阻礙警務人員執行職務」、「偽造文件」罪，案件將於本周五（25日）早上在西九龍裁判法院提堂。另外姓方男子則獲准保釋候查，需於5月中旬向警方報到。

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