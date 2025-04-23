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機場離境税｜姚柏良批無危機意識　指每加10%會令0.9%旅客流失

港聞

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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政府有意增加機場離境稅至200元。（曾耀輝攝）

政府建議「飛機乘客離境稅」由120元加至200元。旅遊界立法會議員姚柏良直言加價無危機意識，引述數據指機場稅費增加10%將導致0.9%的旅客流失。

財經事務及庫務局今日（23日）向立法會提交文件，強調上一次調高離境稅已經是2003年，期間累計通脹約64%，是次加幅與這個數字相若。文件強調80元加幅只佔一般市民和訪港旅客的整體出行開支的小部份，認為加幅合理和可負擔。

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然而姚柏良對政府的說法感到失望，引用國際機場協會（ACI）數據指，機場稅費增加10%將導致0.9%的旅客流失。如以香港國際機場的客運量估算，約300萬名旅客可能受影響。

機場稅費若增至425元　超區內機場

對於政府以2016至18年間機管局收取機場建設費為例，試圖證明加稅影響有限，姚柏良認為是不當比喻，指當時旅遊業處於高峰，旅客對價格敏感度較低，但現時不可同日而語，指機場稅費已經偏高，加價後總稅費會升至355至425元，高過亞洲大部份機場，削弱機場競爭力，扼殺廉航的發展空間。

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本港機場客運量恢復程度遜區內對手

姚柏良批是次加價的決定無危機意識，指區內主要國際機場客運量較2019年恢復92至116%，但香港只有74%，稱文件將機場客運量增長視為理所當然，難以令人釋疑。而同時，姚柏良歡迎政府研究更多吸引旅客「經香港飛」的措施。

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