五一黃金周｜港大提醒遊客到訪前須提前登記　五一黃金周參觀名額及導賞團全部爆滿

內地五一黃金周將至，香港大學提醒遊客，若計劃在周一至周六指定時間到訪校園，須預先在網上平台預約。記者今日（23日）所見，未來多日包括五一黃金周期間的可供預約入校的日子，以至港大官方導賞團預約，全部已提前至少一周爆滿。

港大發新聞稿，提醒遊客在在星期一至星期六上午8時至下午8時30分期間到訪港大，須提前透過港大網上登記平台預約，每節遊客人數設有配額。至於在星期日及公眾假期到訪港大校園的遊客則無需提前預約。

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記者今日傍晚約6點登入網上預約平台，發現今日起至5月3日，所有需要預約參觀校園的日子名額均已爆滿；至於五一黃金周期間（即5月1至5日）的5月1日、5月4日及5日分別為勞動節、周日及佛誕，均無需預約。

若不想在假日入港大，仍未預約登記的遊客若希望在平日到訪港大校園，最快要等到5月6日。至於若要預約跟隨大學安排的導賞團參觀校園，最快亦要到5月6日才有名額，本月餘下的3日名額，以及5月1日和3日的名額均告爆滿。

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