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飲食情報｜君度橙酒「瑪格麗特調酒大賽」結束 本地調酒師將挑戰世界高手

休閒消費

發布時間： 33 分鐘前

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Cointreau 君度橙酒「瑪格麗特調酒大賽」，除了向經典雞尾酒瑪格麗特（Margarita）致敬，更彰顯 君度橙酒調製不同口味雞尾酒的潛力。

第五屆 Cointreau 君度橙酒「瑪格麗特調酒大賽」於世界各地舉行區域比賽，選出晉身總決賽的調酒師，香港區賽事於 4月 8日在香港瑰麗酒店圓滿舉行。

比賽由著名調酒師 Jay Khan（COA 創辦人）、Lorenzo Antinori（Bar Leone 創辦人）及Devender Sehgal（前香港文華東方酒店餐飲部經理）擔任評審，最終選出三款最出色的瑪格麗特作為優勝作品。

冠軍 Michelle Ong（COA 代表）創作的「Following the Yellow Brick Road」、亞軍 Alice Cheng（Qura Bar 代表）創作的「Margherita Locale」及季軍 Stone Shek（WOOBAR 代表）創作的「WOOgarita」。它們展現晶瑩剔透的 Cointreau 君度橙酒如何變化成各具特色的調酒配方，亦充份體現調酒師善用水果所有部份的非凡才華。

參加者以「善用果實以至葉子」（From Fruit to Leaf）作為主軸，展現大自然的豐富饋贈，同時實踐可持續性的理念。

瑪格麗特調酒大賽為調酒師帶來改變職業生涯的重要機會，讓他們站上國際舞台，與調酒界大師及美酒愛好者分享作品。本屆賽事將選出 9 位區域比賽優勝者、1 位新秀與 2 位特邀參賽者，合共 12 位調酒師將齊聚法國昂熱（Angers）競爭總冠軍。

本年度賽事的評審團由著名調酒師與業界精英組成，根據創意、風味、呈現方式及如何體現「善用果實以至葉子」的精神，評選出最出色的作品。

 

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