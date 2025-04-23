謝霆鋒演唱會｜《Evolution Nic Live》明起啟德舉行 三大入場備忘

謝霆鋒相隔25年再次在香港舉行演唱會，本周四起一連四日（4月24至27日）在啟德主場館舉行四場個人演唱會《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》。入場前記得做定功課，記熟作品，在香港主場盡情大合唱！



為確保觀眾享有最佳的演唱會體驗，園方提醒參加者應預先做好準備，包括（一）出發到體育園之前，提前領取實體門票、（二）查閱入場安排和路徑，預留足夠時間入場及（三）了解交通安排，計劃好到場及離場交通。每晚演唱會開始前及完場後，在啟德體育園內將有官方商品售賣，歡迎各位樂迷提前到達，盡情挑選「心頭好」！

入場安排

觀眾應預留足夠時間以進行安檢及驗票流程，避免在演出即將開始時才到場，以免因需時等候而延誤入場。

請留意天氣預報選擇合適和輕便的衣著；如演唱會當晚有雨，請預留更多時間進行安檢，緊記長傘不可帶入場內。

演唱會在晚上7時30分開始。持票人士可於下午4時30分開始安檢，並於下午5時30分開始入場。

觀眾需通過驗票及安檢，並根據門票上所屬入場閘口安排，提前到達相應的閘口掃描門票進場；企位及地面座位區域門票觀眾請到指定閘口領取入場手帶。

如門票上註明使用X閘口入場的觀眾，請特別留意前往X閘口的步行路徑與其他閘口的觀眾不同。Ｘ閘口設於地面，觀眾需跟隨沿途指示，經承啟道公園前往該閘口。

到其他閘口入場的觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往閘口。如需協助，可隨時向在場工作人員查詢。

一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館。

入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，它們不得附有瓶／杯蓋及任何液體；任何尺寸的發光支持牌及應援物亦不可帶入場內。

